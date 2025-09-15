Lunes, 15 Septiembre 2025
El Círculo Amistad Numancia debuta con derrota pero dejando buenas sensaciones

El Círculo Amistad Numancia de Billar ha abierto la temporada con una derrota en casa ante el Club Billar Mataró (2-6) en el arranque de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas de primera división.

El único triunfo local lo firmó Pedro Camarero, que logró imponerse a su rival.

Sus compañeros Carlos Cortés, Eduardo Molina y César Martinicorena no pudieron sumar en sus respectivas partidas, aunque dejaron detalles de calidad.

A pesar del marcador, el balance no es negativo: el cuadro soriano se sitúa en sexta posición de la general y con el tercer mejor promedio del grupo, un dato que evidencia la competitividad mostrada en este estreno.

La próxima cita llegará en dos semanas en Valladolid, donde los sorianos se medirán al conjunto de la capital castellanoleonesa, recién ascendido a la categoría.

 

 

 

 

