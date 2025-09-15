Finaliza participación de tres volantistas sorianos en Campeonatos del Mundo Senior

Lunes, 15 Septiembre 2025 14:02

Este pasado domingo finalizaron los Campeonatos del Mundo Senior que se disputaron en la localidad tailandesa de Pattaya y que contaron con la presencia de tres jugadores sorianos, David Hernansanz, del Club Bádminton Soria-CS24 y los burgenses de la AD89 Sergio Latorre y Cristina Puebla.

Los tres deportistas no pudieron superar la primera ronda, situación que estaba dentro de lo posible dado el nivel de participación que se presentó en la cita mundialista.

Tanto David Hernansanz como Sergio Latorre disputaron las tres modalidades

. En individual cayeron frente a rivales franceses y de China Taipei respectivamente.

En la modalidad de doble masculino, David junto con Sebastián López, del Club Bádminton Leganés y Sergio haciendo pareja con el bilbaíno Jon Hernández se vieron apeados de la ronda de treintaidosavos de final siendo superados por rivales ingleses y norteamericanos.

Cristina Puebla solo disputó la modalidad de doble mixtos, junto a su compañero de club Sergio Latorre.

Tuvieron opciones de forzar el tercer set frente a los ingleses Anna Kondratieva y David Williams quien tras imponerse en el primer juego vencieron en la segunda manga por 21-16.

Completó la actuación soriana David Hernansanz junto a Elena Krasheninnikova.

Con apenas un torneo previo jugando juntos, no pudieron vencer a sus rivales de Hong Kong.

Como pudieron comprobar, el nivel de juego era elevadísimo participando jugadores de amplia trayectoria en el circuito mundial absoluto y contando con campeones del mundo absolutos y campeones olímpicos. Coincidieron que la mayoría de los oponentes, además de su gran técnica, imprimían una gran velocidad al volante a la que nos están habituados en otras competiciones de menor entidad.

Casi sin margen de descanso, afrontarán un nuevo ciclo que les permita la clasificación a la próxima cita internacional que será el Campeonato de Europa Senior con una especial motivación dado que se disputará en nuestro país.