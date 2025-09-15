Los equipos del Club de Rugby Ingenieros de Soria inician la temporada

Lunes, 15 Septiembre 2025 15:34

Los equipos del Club de Rugby Ingenieros de Soria han iniciado la temporada con novedades en entrenamientos y dirección técnica.

La pasada semana marcaron el arranque oficial de los entrenamientos para las distintas secciones del Ingenieros de Soria Club de Rugby, que esta temporada presentan novedades tanto en sus horarios como en la dirección técnica de los equipos.

El senior masculino y el senior femenino se ejercitan los lunes y miércoles a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal Los Pajaritos, mientras que el equipo de Touch Rugby suma una nueva sesión respecto al pasado curso y entrenará también lunes y miércoles, de 17:15 a 18:30 horas, en el mismo escenario.

En ese mismo horario y lugar comenzará a entrenar, desde el próximo lunes 22 de septiembre, la Escuela Trebia de Rugby, que reúne a los jugadores más pequeños de la entidad.

En el capítulo técnico, el senior masculino estará dirigido por Megara Alfonso y el senior femenino por Mario Alonso.

El equipo de Touch Rugby continuará bajo la responsabilidad de David de Miguel, mientras que la Escuela Trebia tendrá como director a Alvar Molina, al frente de un equipo de entrenadores y entrenadoras, muchos de ellos jugadores y jugadoras en activo del propio club.

En cuanto a los objetivos de la temporada, desde la entidad se apunta a diferentes metas en función de cada equipo.

El senior masculino busca consolidar el trabajo de los últimos años aumentando su competitividad y aprovechar las nuevas incorporaciones para aumentar una plantilla prometedora, siempre con el disfrute del juego como premisa.

El senior femenino, por su parte, aspira a reforzar la cohesión del grupo en entrenamientos, partidos y momentos de convivencia, afianzar los principios básicos del rugby y trasladarlos a la práctica con confianza, especialmente en fases como el contacto, el maul y el placaje.

El equipo de Touch Rugby, que afronta su segundo año, seguirá creciendo en dinámica de juego y conocimiento del reglamento, con la vista puesta en disfrutar de una disciplina mixta y sin contacto que destaca por su carácter dinámico y explosivo. Esta temporada el conjunto participará además en sus primeros torneos oficiales, dentro de la Six Darts Series Internacionales de Touch Rugby.

Por último, la Escuela Trebia de Rugby afronta el nuevo curso con el objetivo de seguir sumando niños y niñas que encuentren en el rugby una vía de diversión y aprendizaje en valores como el respeto, el compañerismo y el esfuerzo. La mirada también está puesta en el próximo Torneo Trebia de Rugby de Escuelas, previsto para abril de 2026, con la ambición de igualar o incluso superar las cifras de la pasada edición, que reunió a más de 400 jugadores y jugadoras y cerca de 800 personas entre técnicos y familias.