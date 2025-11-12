El colegio Calasancio de Almazán recibe a escudería Bnnoracing

La escuderia Bnnoracing ha vuelto a repetir la experiencia del año pasado y este último viernes ha acudido al colegio Calasancio de Almazán para acercar el mundo del motor a los más pequeños.

Con una agenda un tanto apretada y haciendo un gran esfuerzo, varios miembros de la escudería se acercaron este pasado fin de semana al Colegio Calasancio de Almazán con la idea de mostrar a los pequeños sus vehículos de competición y preparados para las carreras con el objetivo de despertar en ellos el interes por un deporte que actualmente se encuentra en pleno crecimiento en la provincia de Soria y más especialmente, en Almazán donde ya se han celebrado dos ediciones de la prueba deportiva Slalom de Almazán

Los coches de carreras, ya sea por su decoración o por su sonido, llaman la atención de los niños y puede servir como "imán" para despertar en ellos el interes y las ganas de conocer más acerca de este mundillo.

La mayoría de los aficionados al motor comienzan desde pequeños interesándose por los motores, casi "obligando" a sus padres, tíos o primos a llevarles a ver carreras y actualmente y gracias a medios como YouTube, pueden ver distintas carreras y pruebas de vehículos para potenciar su afición aunque coincida que ese fin de semana no hay ninguna carrera oficial en Soria.

La escudería ha confirmado que tiene previsto realizar más actividades de este tipo con todos los centros educativos dispuestos a abrir sus puertas, que además pueden ir acompañados de charlas de aprendizaje vial, información más técnica sobre los vehículos y la ropa apta para el uso en competición, fotografías con los vehículos y resolver todas las preguntas que puedan interesar a los pequeños, que nunca dejan de sorprender.