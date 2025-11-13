Daniel Berná encara con moral "a tope" recta final de temporada

Jueves, 13 Noviembre 2025 08:35

Daniel Berná está viviendo una segunda mitad de temporada en la que están saliendo los resultados, con lo que encara la recta final con la moral a tope.

El título conseguido el martes en la Final del Circuito de Madrid de Profesionales así lo certifica, más aún cuando viene a añadirse al que conquistó a principios de octubre en su club, el Golf Soria, en el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, torneo del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española.

En el Golf Santander SA de Boadilla del Monte, sede de la final del circuito madrileño, Berná firmó dos tarjetas de -5 y -2 para superar a Juan Salama y a Pedro Oriol, que fue el ganador de la Orden de Mérito del circuito.

El jugador soriano decía que “he jugado los dos días bastante sólido con los tiros a green, ya que le he pegado muy bien a la bola y las he dejado muy cerca”.

El único problema, aunque en vías de solución, lo había tenido con “el drive, ya que la verdad es que todavía no me he adaptado al cien por cien a este nuevo palo, pero estoy contento y poco a poco va mejorando”, añadía.

La próxima oportunidad para ver si esta progresión se consolida llegará del 20 al 23 de diciembre en el Mediterráneo Golf de Borriol, en Castellón, escenario del Campeonato de España de Profesionales.

Será la primera de las tres citas que le quedan a Berná para cerrar la temporada.

Las otras dos serán la final del circuito nacional por equipos de la PGA (NIN9R Games), que se disputará en Isla Canela (Huelva) del 1 al 3 de diciembre, y el Torneo de Navidad Dobles de Profesionales, previsto para el 15 de diciembre en El Encín y donde probablemente formará pareja con el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.