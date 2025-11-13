Dos volantistas sorianos participan en Abierto Internacional sub-15 en Ibiza

Jueves, 13 Noviembre 2025 16:54

Los jugadores de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24, Jimena Ayllón y Daniel Marín viajarán hasta la isla de Ibiza para participar en el Abierto internacional de España en categoría sub-15.

Ambos lo harán en los cuadros de individual, de dobles mixtos compitiendo juntos y en las modalidades de dobles, Daniel Marín junto al vallisoletano Nuno Alonso mientras que Jimena Ayllón lo hará haciendo dupla con la aragonesa Olalla Herrero.

Ambos parten como cabeza de serie en individual, Jimena como principal favorita mientras que Daniel será séptimo favorito. Especial mención para Jimena Ayllón que ha sido inscrita en esta competición bajo la supervisión técnica de la Federación Española.

Las expectativas de ambos se centran en adquirir experiencia internacional frente a jugadores de otras selecciones europeas y, a la vez, preparar su participación en el próximo Campeonato de España de su categoría que se celebrará dentro de dos semanas.

La prueba comenzará este próximo viernes extendiéndose hasta el mediodía del domingo

Adicionalmente, otros cuatro sorianos competirán en pruebas territoriales, todos ellos de la categoría senior.

Santiago Martínez, del Club Bádminton Soria-CS24 lo hará en la prueba de la Federación de Castilla y León en Tudela de Duero.

Su compañero de club, David Hernansanz y los jugadores de la AD89 harán lo propio en el marco del XXXI Open de Binéfar.