El Ingenieros de Soria celebra nueva edición de su Movember Party solidaria

Jueves, 13 Noviembre 2025 17:00

El Ingenieros de Soria Club de Rugby vuelve a teñir noviembre de solidaridad con la celebración de una nueva edición de su tradicional Movember Party, una iniciativa que el club organiza desde hace 14 años con el objetivo de recaudar fondos y visibilizar la lucha contra el cáncer y la depresión, apoyando el trabajo que realiza la Fundación Movember a nivel mundial.

Más allá del bigote que caracteriza a este movimiento, el propósito de Movember es promover la concienciación, el cuidado de la salud y la prevención, valores que el club soriano asume como propios dentro y fuera del campo.

La jornada solidaria se celebrará este sábado 15 de noviembre con dos citas principales.

Por la mañana, a partir de las 13:00 horas, tendrá lugar el Vermuvember en el local Más Que 2 (Plaza de San Clemente, 2), donde se podrá disfrutar de la animación de los dulzaineros, música con DJ Tito, picoteo y una alubiada popular junto con un concurso de galletas temáticas.

Además, se realizarán rifas con los productos aportados por los patrocinadores del evento.

Durante este primer acto se entregarán también los reconocimientos MoBro y MoSista del Año, creados por el club para destacar a aquellas personas que, desde su compromiso con el deporte, la solidaridad o la vida comunitaria, encarnan los valores del rugby y del movimiento Movember.

Ya por la noche, la fiesta continuará con la Movember Party en el Pantera Club (Calle Cardenal Frías, 1), donde se ofrecerá el tradicional servicio de barbería a cargo de Peluquería Pardo, una de las actividades más esperadas de esta cita.

La velada contará con la actuación de la Charanga Komo Kieras y cerrará con la música del DJ Edmund González.

Además, se celebrará una subasta solidaria de un jamón, todo ello en un ambiente festivo y familiar.

Como en cada edición, la recaudación íntegra obtenida en los diferentes actos y huchas se donará a la Fundación Movember, contribuyendo a la investigación y la promoción de la salud física y mental.

El Ingenieros de Soria Club de Rugby destaca que en esta edición participarán todas las secciones del club, desde la Escuela Trebia, hasta los equipos sénior masculino y femenino, Touch Rugby y veteranos, demostrando que el espíritu de equipo y el compromiso social del rugby soriano siguen más vivos que nunca.

“Esta fiesta es una muestra de lo que representa el rugby: compañerismo, esfuerzo, respeto y solidaridad. Movember es la excusa perfecta para seguir llevando esa filosofía más allá del campo”, han señalado desde la directiva del club.