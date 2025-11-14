Iñaki Pardo será el único soriano en el IX Torneo TecnoPool 2025

Viernes, 14 Noviembre 2025 11:00

Iñaki Pardo será el único representante de Soria en el IX Torneo Nacional Individual TecnoPool 2025, una prueba de Bola 8 que reunirá a más de 128 jugadores en las instalaciones del Tecno Pool Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz.

El jugador del C. A. Numancia de Billar afronta la competición con la intención de firmar un papel destacado en un cuadro amplio y especialmente exigente.

Pardo llega al torneo tras semanas de preparación, trabajando la regularidad y el control de los momentos clave de cada partida.

Su presencia en Vitoria-Gasteiz sitúa al billar soriano dentro de uno de los eventos más concurridos del calendario estatal, donde la competencia será máxima desde la primera ronda.

La participación del numantino refuerza además la apuesta del C. A. Numancia de Billar por estar presente en las grandes citas y mantener a Soria dentro del panorama nacional.

El rendimiento de Pardo determinará hasta dónde puede llegar en un torneo con una inscripción muy elevada, pero su presencia ya garantiza visibilidad para el club y la provincia en un escenario de primer nivel.