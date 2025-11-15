El C. A. Numancia afronta en Granollers duelo clave con debut de Jesús Pérez

El Círculo Amistad Numancia de Billar afronta este sábado 15 de noviembre una jornada especialmente exigente en la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas, en la que visitará la siempre complicada sede del CE Granollers.

El conjunto soriano llega inmerso en zona de descenso y afronta el encuentro con el reto de sumar puntos que permitan iniciar la remontada clasificatoria en un tramo de competición que ya empieza a marcar diferencias.

La expedición numantina presenta una novedad importante: el debut de Jesús Pérez, que se incorpora a la convocatoria para cubrir la baja de César Martinicorena, una ausencia de peso en la estructura habitual del equipo.

Junto a él viajarán Carlos Cortés, Rafael Soto y Pedro Camarero, quienes deberán asumir un papel protagonista para mantener la competitividad del bloque en un desplazamiento siempre complicado.

El estreno de Jesús Pérez supone un aliciente añadido para el club, que confía en que el jugador aporte frescura y solidez en su primera aparición en la categoría. Su inclusión llega en un momento delicado para el Numancia, que busca estabilidad en sus resultados y necesita que la aportación colectiva permita frenar la dinámica negativa.

La jornada en Granollers se disputará con dos turnos de juego, previstos —si la organización lo confirma— para las 15.00 y 17.00 horas, y el club espera que ambos puedan seguirse en directo a través del canal de YouTube del C. A. Numancia de Billar, como viene siendo habitual en sus encuentros a domicilio.

Con una clasificación ajustada y varios equipos separados por muy pocos puntos, cualquier resultado puede tener un impacto notable en la lucha por la permanencia.

El conjunto soriano encara la salida con la convicción de que es posible puntuar en una pista complicada, apoyado en la experiencia de sus jugadores y en la motivación añadida del debut de Pérez.