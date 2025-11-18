El volantista Daniel Marín, bronce en el Internacional de España Sub-15 en Ibiza

Martes, 18 Noviembre 2025 08:53

El pasado fin de semana,se ha celebrado en Ibiza el Torneo Internacional de España para categorías sub-15 que ha contado con la presencia de dos jóvenes de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24, Jimena Ayllón y Daniel Marín.

Ambos han completado una "excelente" competición destacando Daniel Marín que ha conseguido colgarse con medalla de bronce en la modalidad de doble masculino.

El sorteo no era nada propicio para los intereses del soriano dado que en la fase de grupos el sorteo le colocó en el grupo del principal cabeza de serie.

Junto al vallisoletano Nuno Alonso vencieron todos los encuentros de la fase previa por dos juegos a cero y plantarse en semifinales donde se debían medir a los franceses Bourieau y Falbert.

Pese a que el acceso a la final se planteaba complicado, consiguieron forzar el set de desempate que finalmente cayó del lado de los galos.

Esta medalla supera de lejos las expectativas marcadas inicialmente ya que el objetivo era adquirir experiencia de cara a futuros retos. Con este resultado Daniel afrontará los importantes eventos restantes de 2025 con una importante inyección de moral.

También fue destacable su participación en el cuadro de individual superando las rondas previas y con la ronda de octavos de final como tope en su participación, apeado también por un rival francés.

Daniel Marín fue uno de los jugadores españoles más destacados del torneo internacional de Ibiza.

Por su parte, Jimena Ayllón estuvo a un paso de colarse en las semifinales y por ende, colgarse una medalla. En el cuadro de individual superó con comodidad la primera fase para ceder, ante una jugadora de la selección francesa, en los cuartos de final.

También excelentes prestaciones para la joven soriana que, junto a varios jugadores de su club, tiene en el campeonato de España sub-15 de finales de mes la gran cita de la temporada.

También hubo competición para los jugadores seniors sorianos en sendas competiciones que se celebraron en Tudela de Duero y Binéfar.

Dado el cargado calendario y estando próximo el fin de temporada, Santiago Martínez fue el único representante del Club Bádminton Soria-CS24 en la competición de localidad vallisoletana. En una competición inmaculada, se hizo con el triunfo tanto en individual como en doble masculino junto al vitoriano José Vergara.

También en la jornada del sábado, David Hernansanz de la escuadra soriana y los burgenses de la AD89, Sergio Latorre y Cristina Puebla volvieron de Binéfar con un fantástico balance de un título y tres medallas de plata subiendo los tres por partida doble al pódium.

La medalla de oro la lograron el doble masculino formado por David Hernansanz y Sergio Latorre.

Siendo una pareja que se prodiga con bastante frecuencia, obtuvieron el título venciendo todos sus encuentros por dos sets a cero.

Hernansanz optó por inscribirse en categoría absoluta para enfrentarse a rivales con mayor nivel. En un gran momento de forma David fue capaz de colarse en la final y ceder ante un rival catalán.

El partido que dirimiría el oro dentro de los dobles femeninos de la categoría senior fue el más reñido de la competición y que contó con la presencia de la Cristina Puebla, de la AD89 y la jugadora de Binéfar, Belén Foj.

Tras un set inicial para ambas y el segundo set para sus rivales, el tercero se alargó hasta lo máximo que permite el reglamento de bádminton cediendo por una agónico 29-30.