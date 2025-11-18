El rugby soriano vuelve a volcarse con Movember en edición repleta de música y solidaridad

Martes, 18 Noviembre 2025 09:50

El Ingenieros de Soria Club de Rugby ha celebrado este sábado una nueva edición de su ya tradicional Movember, una jornada solidaria que ha vuelto a reunir a jugadores, familias, aficionados y vecinos en torno a la concienciación sobre la salud y al apoyo a las causas sociales que promueve la Fundación Movember.

Uno de los primeros datos destacados fue el récord de camisetas solidarias vendidas, con casi 140 unidades confeccionadas en Numanguerrix, cifra que ha superado ampliamente la de años anteriores y que aportó un colorido especial a la fiesta gracias a la presencia de decenas de MoBro y MoSista repartidos por toda la jornada.

A pesar de la lluvia, el tiempo ha respetado durante las horas centrales y permitió disfrutar del Vermúvember ofrecido por el Bar Más Que 2 en la plaza de San Clemente, donde no ha faltado la música, los dulzaineros, DJ Tito y el buen ambiente acompañado de varias tapas y una exquisita alubiada.

El público ha respondido, según la organización, con una asistencia constante, participando además en las distintas rifas solidarias gracias a la colaboración de los patrocinadores del evento.

Durante el vermú se han concedido los premios MoBro y MoSista del año, que reconocen a personas cuya implicación y apoyo contribuyen a difundir los valores del rugby y del propio movimiento Movember.

El galardón MoBro ha sido para José Carlos San José, periodista de la Cadena SER, cuya cercanía y seguimiento constante al deporte soriano —y al rugby en particular— lo han convertido en un referente mediático muy apreciado.

El premio MoSista ha recaído en Patricia Mora, jugadora del equipo de touch rugby, que lo ha recibido en representación de las jugadoras, madres y parejas que sostienen y acompañan la causa durante todo el año.

Movember Party: una noche para recordar

Ya por la tarde, la celebración ha continuado en la Movember Party del bar Pantera Club, donde el ambiente ha vuelto a ser inmejorable.

El equipo de Pardo Peluquería ha ofrecido su ya esperado servicio de barbería, con decenas de bigotes recortados por una causa solidaria.

La charanga Komo Kieras ha animado la tarde con su música y, para cerrar el día, DJ Edmund González ha puesto el broche final a una noche que se convirtió en una de las más animadas de los últimos años.

Toda la recaudación obtenida a través de camisetas, huchas y actividades será donada íntegramente a la Fundación Movember, reafirmando el compromiso del Ingenieros de Soria con iniciativas que unen deporte, comunidad y solidaridad.