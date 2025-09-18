Daniel Berná encara prueba del Club de Soria del circuito español de la PGA

Jueves, 18 Septiembre 2025 07:23

Daniel Berná encara en un buen momento de forma un tramo muy especial del calendario de la temporada, en el que tiene marcado en rojo el Campeonato Castilla y León de Profesionales PGAe 2025, torneo del Tumi Spain Golf Tour que se disputará en el Club de Golf Soria del 1 al 3 de octubre.

El circuito español de la PGA fue, precisamente, el escenario del último torneo en el que compitió Berná, el Campeonato de la PGA de España, disputado en el New Sierra Golf de Murcia y donde el jugador soriano firmó un segundo puesto, su mejor actuación del año en este circuito.

En las tres citas anteriores del Tumi Spain Golf Tour, Berná había acabado en el puesto 22 en Izki (en la modalidad de dobles), en el 29 en el Bizkaia Open del Meaztegi Golf y en el 12 en El Encín.

La de Soria será, por tanto, la quinta cita del calendario del Tumi Spain Golf Tour, y, para Daniel Berná, nada mejor que certificar su óptimo momento de forma con un gran resultado en su club y ante su gente.

“Vengo de hacer segundo en el Campeonato de España de la PGA, y la semana anterior (4-6 de septiembre) quedé en el puesto 16 en el Alps de Longwy (Francia). La verdad es que estoy jugando bastante bien y lo único que me falta es acabar de rematar y patear bien durante los tres días del torneo”, ha manifestado Berná respecto a su actuación en el New Sierra Golf, un torneo en el que firmó vueltas de 70, 68 y 67 golpes para acabar 11 bajo par, a solo un impacto del ganador.

El jugador soriano ha explicado que, en el último recorrido de ese torneo, jugó “correcto” y pateó “muy bien”, algo que le faltó en las dos vueltas previas, en las que “me dejé bastantes golpes en los greenes”.

Antes de competir a primeros de octubre en su club, Berná afrontará otra cita de calado.

Se trata del torneo de Pre-Clasificación del Open de España Masculino presented by Madrid 2025, una previa que tendrá lugar el 23 de septiembre en el Centro Nacional de Golf, en Madrid.

Los dos primeros clasificados en esta jornada de Pre-Clasificación obtendrán plaza para disputar el Open de España Masculino presented by Madrid 2025, competición integrada dentro del calendario del DP World Tour y que se celebrará en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 9 y el 12 de octubre