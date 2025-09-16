El primer Ciclocross "Villa de Ágreda", el 27 de septiembre

Martes, 16 Septiembre 2025 15:38

Ágreda estrenará el sábado 27 de septiembre su Ciclocross "Villa de Ágreda", prueba nueva en el calendario, de carácter nacional.

La prueba concederá los primeros puntos para el Ranking Nacional de Ciclocross y contará a su vez con una prueba de escuelas.

Estas dos pruebas, aunque se llevan a cabo en Castilla y León, serán la primera prueba puntuable del Open de Aragón de Ciclocross.

El circuito, de 3 kilómetros, se trazará en el espectacular parque de "La Dehesa" de Ágreda. Un paraje completo de césped, arboles, ríos, puentes de madera, escaleras... lo que hace que sea un recorrido que no va dejar a nade indiferente.

INSCRIPCIONES PRUEBA DE ADULTOS

https://fedciclismocyl.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/32567-I-CICLOCROSS-VILLA-DE-AGREDA

INSCRIPCIONES PRUEBA DE NIÑOS:

https://fedciclismocyl.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/32676-I-CICLOCROSS--ESCUELAS-VILLA-DE-AGREDA