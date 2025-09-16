El primer Ciclocross "Villa de Ágreda", el 27 de septiembre
Ágreda estrenará el sábado 27 de septiembre su Ciclocross "Villa de Ágreda", prueba nueva en el calendario, de carácter nacional.
El Club Bádminton Soria, undécimo en Copa Iberdrola de Clubes
La prueba concederá los primeros puntos para el Ranking Nacional de Ciclocross y contará a su vez con una prueba de escuelas.
Estas dos pruebas, aunque se llevan a cabo en Castilla y León, serán la primera prueba puntuable del Open de Aragón de Ciclocross.
El circuito, de 3 kilómetros, se trazará en el espectacular parque de "La Dehesa" de Ágreda. Un paraje completo de césped, arboles, ríos, puentes de madera, escaleras... lo que hace que sea un recorrido que no va dejar a nade indiferente.
INSCRIPCIONES PRUEBA DE ADULTOS
https://fedciclismocyl.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/32567-I-CICLOCROSS-VILLA-DE-AGREDA
INSCRIPCIONES PRUEBA DE NIÑOS:
https://fedciclismocyl.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/32676-I-CICLOCROSS--ESCUELAS-VILLA-DE-AGREDA