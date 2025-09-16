El Club Bádminton Soria, undécimo en Copa Iberdrola de Clubes

Martes, 16 Septiembre 2025 14:24

El Pabellón Escuela de Gimnasia de Toledo ha acogido la octava edición de la Copa Iberdrola de clubes con la participación de los mejores clubes de España entre los que se encontraba el Club Bádminton Soria-CS24.

Los equipos inscritos en esta Copa se obtienen merced a la clasificación de la Liga Nacional de Clubes de la temporada 2024/25 en la que los sorianos se encuentran encuadrados en la primera división plata.

Esta competición se disputó en formato de equipo, saliendo el vencedor de cada confrontación, aquel club que más victorias obtuviese en los encuentros de individual y de dobles.

Pese a que varios de los clubes pertenecían a la máxima categoría nacional, la disputa de esta prueba permitió a las jugadoras del Club Bádminton Soria-CS24 medirse a las grandes potencias españolas sabedoras de la diferencia de nivel existente.

En la fase de grupos, las sorianas no tuvieron suerte ya que fueron emparejadas con el Club Bádminton Oviedo y el Club Bádminton Benalmádena quienes resultaron a la postres, campeones y semifinalistas de la competición.

El enfrentamiento frente a ambos clubes obtuvo idéntico resultado con derrota por 1-4 logrando las dos victorias Daniela Corchón en la modalidad de individual.

Estos resultados abocaron al Club Bádminton Soria-CS24 a pelear por la novena posición. En el primer encuentro cayeron derrotadas ante el Club Bádminton Burgos, obteniendo una victoria parcial Jimena Ayllón.

Finalmente, en la matinal del domingo, y por un expeditivo resultado de 3 a 0 certificaron la undécima posición con victorias de los dobles de Beatriz Hernandez con Jimena Ayllón y del formado por Daniela Corchón junto a María González junto al individual de Jimena Ayllón.

El club soriano estuvo representado por: Jimena Ayllón, Daniela Corchón, Isabel Corchón, Beatriz Hernandez y María González. Este plantel fue de los más jóvenes de la competición con tan solo una jugadora en categoría absoluta.

El resultado obtenido era el esperado dado que se enfrentaron a clubes que presentaron a sus mejores jugadoras, incluidas extranjeras y habituales de la selección nacional.

La apuesta del Club Bádminton Soria-CS24 fue alinear a jugadoras formadas en la totalidad en la cantera y que pudieran enriquecer su desarrollo deportivo.