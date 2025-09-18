Adriana Verde, a por el oro europeo de Kickboxing

Jueves, 18 Septiembre 2025 21:03

La joven promesa del Club Kickboxing Soria, Adriana Verde, ha demostrado su talento al clasificarse para la final del Campeonato de Europa Junior y Cadete, una cita a la que acude tras la llamada de la selección española.

La doble campeona de España de 2025 se ha abierto paso hasta la lucha por el oro en la modalidad de kicklight.

Su camino no ha sido fácil: pasó de ronda en octavos frente a la representante de Grecia, derrotó en cuartos a la británica Emily Pierce, y, en una semifinal de infarto, se ha impuesto a la búlgara Kalina Spirova.

La única espina que tenía clavada en el campeonato era su derrota en light contact en octavos de final contra la búlgara Monika Stoyonova, destacada con el cuarto puesto del ranking mundial

El destino ha querido que su revancha llegue antes de lo esperado.

El próximo 20 de septiembre, Adriana y Monika se verán de nuevo las caras en la final, pero esta vez con un premio mucho mayor: el oro europeo.

¡Todo un desafío con el que Adriana aspira a hacer historia para el deporte soriano!