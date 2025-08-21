Carlos Cortés regresa al Open de Chequia de Billar 5 Quillas
El billarista numantino Carlos Cortés volverá a competir a nivel internacional en el Open de Chequia de Billar 5 Quillas, que se celebrará en Kladno, localidad cercana a Praga.
Inscripciones abiertas para el Torneo Donantes de Sangre de Soria 2025
En la edición de 2025, el torneo reunirá a 64 participantes de 10 países.
Cortés tendrá como rivales en la fase de grupos al austriaco Herbert Sedlak y al checo Kamil Solc.
El soriano ya dejó huella en este campeonato hace cuatro años, cuando logró alcanzar los cuartos de final.
En esta ocasión estará acompañado por el vallisoletano José Ignacio Merino, el francés afincado en Gran Canaria Cristian Robilliart, el getafense Martín Corvo y el uruguayo residente en Getafe Horacio Jaurena.