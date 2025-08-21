Carlos Cortés regresa al Open de Chequia de Billar 5 Quillas

Jueves, 21 Agosto 2025 20:43

El billarista numantino Carlos Cortés volverá a competir a nivel internacional en el Open de Chequia de Billar 5 Quillas, que se celebrará en Kladno, localidad cercana a Praga.

En la edición de 2025, el torneo reunirá a 64 participantes de 10 países.

Cortés tendrá como rivales en la fase de grupos al austriaco Herbert Sedlak y al checo Kamil Solc.

El soriano ya dejó huella en este campeonato hace cuatro años, cuando logró alcanzar los cuartos de final.

En esta ocasión estará acompañado por el vallisoletano José Ignacio Merino, el francés afincado en Gran Canaria Cristian Robilliart, el getafense Martín Corvo y el uruguayo residente en Getafe Horacio Jaurena.