Jueves, 21 Agosto 2025
Buscar
Parcialmente nuboso
16.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Otros deportes

Deportes | Otros deportes

Carlos Cortés regresa al Open de Chequia de Billar 5 Quillas

El billarista numantino Carlos Cortés volverá a competir a nivel internacional en el Open de Chequia de Billar 5 Quillas, que se celebrará en Kladno, localidad cercana a Praga.

En la edición de 2025, el torneo reunirá a 64 participantes de 10 países.

Cortés tendrá como rivales en la fase de grupos al austriaco Herbert Sedlak y al checo Kamil Solc.

El soriano ya dejó huella en este campeonato hace cuatro años, cuando logró alcanzar los cuartos de final.

En esta ocasión estará acompañado por el vallisoletano José Ignacio Merino, el francés afincado en Gran Canaria Cristian Robilliart, el getafense Martín Corvo y el uruguayo residente en Getafe Horacio Jaurena.

 

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Otros deportes

Id propio: 92261

Id del padre: 103

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia