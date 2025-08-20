Inscripciones abiertas para el Torneo Donantes de Sangre de Soria 2025

Bajo modalidad de Juego de 18 Hoyos Stableford Individual, la salida a tiro se llevará a cabo a las 9:00 horas del 30 de agosto.

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán formalizar hasta las 18:00 horas del jueves día 28 de agosto, presencialmente en las oficinas del Club de Golf Soria, por teléfono (629 66 42 03), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.

El precio para los socios del club es de 25 euros; 40 euros para las correspondencias y de 55 euros para los no socios.

La inscripción incluye, picnic y participación en el sorteo de regalos, que se realizará una vez finalizado el torneo.

Además de los trofeos habituales para los primeros y segundos clasificados por categorías y Scratch, habrá premio para el ganador y ganadora del drive más largo y mejor approach, así como para el ganador y ganadora forrabolas.

El Torneo Hermandad de Donantes de Sangre tiene como objetivo hacer hincapié en un aspecto tan importante en nuestra sociedad como es el acto de donar sangre de forma altruista en beneficio de la sociedad que la necesite.

Ya son casi veinte los años que se lleva celebrando esta actividad/competición en Club de Golf Soria, lo que deja patente la buena sintonía entre deporte y colaboración social.