El billarista Felician Farcas ha competido con éxito parcial en el PoolTour

Miércoles, 20 Agosto 2025 07:23

El billarista del CA Numancia de Soria, Felician Farcas, se ha desplazado este fin de semana a Zaragoza para disputar una nueva edición del PoolTour, en la que ha participado en tres modalidades: Bola 8, Bola 9 y Selecciones Autonómicas.

En la competición de Bola 8, Farcas debutó con victoria ante David Castro (Lugo) por 2-5, y repitió triunfo frente a Pedro Antonio Merino con idéntico marcador. Sin embargo, en el cruce decisivo cayó frente a Marcos Sanz Martín (5-2) y, ya sin opciones en el cuadro largo, fue eliminado al perder contra Ángel Quero (5-3).

En Bola 9, comenzó ante Renzo Michael, con quien perdió por un ajustado 6-7, en una partida muy equilibrada. Posteriormente cayó frente a Andrew Olivero (4-6), quedando fuera del torneo en esta modalidad.

Por último, en Selecciones Autonómicas, la representación de Castilla y León no pudo superar al País Vasco, que se impuso por 1-2.

La participación de Farcas ha confirmado la presencia del billar soriano en competiciones de primer nivel, donde el jugador numantino sigue sumando experiencia frente a rivales de toda España.