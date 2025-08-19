Golf Soria y Caja Rural renuevan su apuesta por el deporte

Martes, 19 Agosto 2025 09:16

Caja Rural y el Club de Golf Soria han renovado el convenio de colaboración que unía a ambas partes desde muchos años atrás, en una alianza que viene a potenciar el papel de la entidad deportiva en el fomento del golf y, en base a este deporte, de un turismo sostenible y de calidad.

La renovación del convenio se formalizó en la tarde de ayer, 18 de agosto, y fue rubricada por Carlos Martínez, presidente de Caja Rural de Soria, y Ramsés López, presidente del Club de Golf Soria.

El acuerdo viene a reforzar el compromiso del Club de Golf Soria y de su campo en Pedrajas con el deporte y el turismo de calidad en la demarcación soriana.

Gracias al apoyo de Caja Rural, el club podrá activar diferentes iniciativas, así como acometer nuevas mejoras en las instalaciones.

En este sentido, el club ha resaltado que es clave poner su campo a disposición de la ciudadanía no solo de Soria, sino de aquellos aficionados al golf que, procedentes de otros lugares, puedan disponer de un aliciente más para elegir la ciudad como su destino turístico.

El Club de Golf Soria se erige así en un activo turístico más de los muchos que ya dispone la demarcación, y lo hace, además, con un sello de calidad y que combina deporte, naturaleza y cultura.