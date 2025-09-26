La Segoviana de Iñaki Bea viaja a Los Pajaritos para seguir invicta

La Gimnástica Segoviana buscará a domicilio este próximo domingo en Los Pajaritos su tercera victoria de la temporada frente al Numancia de Soria, para mantenerse invicta en el inicio liguero de Segunda RFEF.

El entrenador de la Segoviana, Iñaki Bea, ha analizado al Numancia en la previa del partido destacando la habilidad de sus jugadores de banda y en punta.

Para contrarrestar el juego ofensivo numantino, Bea ha resaltado la importancia de cerrar huecos para evitar que los sorianos hagan daño a su equipo.

Bea regresa este domingo al nuevo estadio de Los Pajaritos después de dos años de ser destuido por el C.D. Numancia cuando el equipo militaba en Primera Federación en la temporada 2022-2023.

El entrenador vasco dirigió al equipo rojillo durante 23 jornadas de Liga, además del partido de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón, con ocho victorias, siete derrotas y ochos empates.