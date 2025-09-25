Gana dos entradas para ver el Numancia - Gimnástica Segoviana

Jueves, 25 Septiembre 2025 10:56

Este próximo domingo (17.00), el Numancia recibe en los Pajaritos a la Gimnástica Segoviana, en la cuarta jornada de Segunda RFEF.

Si quieres presenciar in situ el encuentro, El MIRÓN DE SORIA te regala dos entradas si aciertas el concurso y resultas agraciado en el sorteo.

PREGUNTA

-- Joel Jiménez es uno de los porteros del Numancia para esta temporada . ¿En que cantera futbolística se ha formado el nuevo guardameta del Numancia? -- Seis equipos de Segunda RFEF sólo conocen la victoria

FORMA DE PARTICIPAR

1 - Entra en la página de facebook de El Mirón de Soria, busca el concurso.

2 - Dale a 'Me gusta' de la página de El Mirón de Soria y síguenos.

3 - Dinos con el emoticono correspondiente cuál es la respuesta.

4 - Comparte el post del concurso en visibilidad 'público' para que podamos comprobarlo.

5 - El plazo para participar es hasta el viernes 26 de septiembre a las 23.59 horas.

6 - A partir de esa hora publicaremos el nombre del ganador.

7 - El ganador deberá recoger las entradas en las taquillas de Los Pajaritos el mismo día del partido.

8 - Para ganar se debe acertar el resultado con el emoticono (no son válidos comentarios), darle a 'Me gusta' en la página de El Mirón de Soria y compartir el post del concurso en 'público'. Sin estos tres requisitos no se dará por válida la respuesta.

Normas/Aviso Legal: El ganador del concurso deberá recoger las entradas en la sede del C.D. Numancia situada en la Avenida Mariano Vicén, 16. Bajo de Soria. Tel. 975 22 73 61 - 975 22 73 03. El ganador deberá identificarse al recoger el premio. Únicamente se entregará el premio de forma presencial no se enviarán por ningún método de transporte al ganador. Al dar click en 'Me Gusta' accedes y estas de acuerdo en que este concurso no está asociado, administrado ni respaldado por Facebook; y liberas a Facebook de toda responsabilidad por tu participación en este concurso.