Seis equipos de Segunda RFEF sólo conocen la victoria

Lunes, 22 Septiembre 2025 16:00

Seis equipo se Segunda RFEF han completado las tres primeras jornadas con sendas victorias. Hay otros veintitrés equipos que todavía no conocen la derrota en los cinco grupos de esta categoría.

En el grupo I de Segunda RFEF, donde el Numancia es undécimo en la clasificación tras su primera derrota en Bergantiños, el Deportivo Fabril sigue con paso firme y sin ceder.

Mantiene su liderato una jornada más tras ganar 2-1 en el partidazo del Grupo 1 ante el Salamanca UDS. Con los mismos puntos (nueve) están Real Oviedo Vetusta y Real Ávila.

En este grupo hay cuatro equipos que no conocen la derrota.

Continúa como primero en el Grupo 2 el Utebo FC, y lo hace, además, con solvencia, gracias a una victoria por 0-3 ante el Deportivo Aragón.

Se trata, con diferencia, del grupo más igualado hasta el momento, ya que son cinco clubes los que empatan a siete puntos.

El Utebo FC, en este caso, hace valer su mejor diferencia de goles sobre el resto.

En este grupo hay seis equipos que no conocen la derrota.

El fin de semana en el Grupo 3 ha sido sorprendente. Atlético Baleares y CE Andratx, que llegaban invictos y con seis puntos, han perdido sus duelos.

El Atlético Baleares, por mejor diferencia de goles, sigue conservando la primera posición.

En este grupo hay cuatro equipos invictos.

En lo más alto del Grupo 4 se ha metido el CD Extremadura, que ha aprovechado el pinchazo de la Deportiva Minera en Melilla, en un partidazo de locura (2-2); y con su victoria por 2-1 ante el Yeclano Deportivo se coloca en primera posición como líder en solitario.

En este grupo hay seis equipos que no conocer la derrota.

La UD Sanse es el nuevo líder del Grupo 5, tras completar su tercera victoria consecutiva, por 3-1 ante el CDA Navalcarnero.

Los madrileños han aprovechado el tropiezo del Real Madrid C para robarle el primer puesto de la clasificación a los vikingos.

Junto a la UD Sanse aparece el Tenerife B que, siguiendo los pasos de los mayores, también está haciendo un gran inicio.

En este grupo hay tres equipos invictos.

Marc Sáez (Bergantiños FC), Ieltxu García (Sestao River), Jaume Tovar (Atlético Baleares), y Jaime Barros (Real Madrid C); son los máximos goleadores de la categoría con cuatro goles, respectivamente.