Primera derrota de la temporada del Numancia en tierras gallegas

Domingo, 21 Septiembre 2025 18:56

El Numancia regresa de vacío de tierras gallegas tras perder por tres goles a uno frente al Bergantiños, en el segundo desplazamiento de la temporada en Segunda RFEF. Es su primera derrota.

El equipo gallego ha sumado su primer triunfo de la temporada ante un rival que no ha sabido sobreponerse a los goles locales.

En una primera parte igualada, el Bergantiños se adelantó por mediación de Marru, el goleador de la tarde.

Pero el Numancia, en la segunda parte, lejos de mejorar, empeoró. Apenas disparó una vez a puerta en este tiempo.Lejos de imponer su identidad, el equipo numantino facilitó el segundo tanto local, en una mala salida de balón en la frontal, que aprovechó de nuevo Marru (min. 60).

El entrenador numantino Abel Segovia, ante el panorama, cambió de una tacada a tres jugadores dos minutos después. Se retiraron Moustapha, Cristian Delgado y Juancho y entraron al campo Néstor, Dani García y Miñana

A Dani García, en el minuto 73, se le anuló un gol por fuera de juego, tras una buena combinación rojilla.

Un minuto después, entró Bonilla por Fermín.

Un balón colgado por Bonilla, en un acción aislada, ha sido aprovechado por Dani García para acortar distancias y abrir un poco la esperanza en un posible empate.

Pero todo ha acabado en el primer minuto del descuento, con un nuevo gol de Novales.

Primera derrota del Numancia de la temporada. Semana para reflexionar, tras el serio aviso.