El Numancia busca en Bergantiños su primera victoria a domicilio

Viernes, 19 Septiembre 2025 21:29

El Numancia buscará el domingo en tierras gallegas su primera victoria a domicilio, en el feudo del Bregantiños, con hierba artificial. El entrenador numantino ha avisado del potencial del rival gallego, que hace cosas diferentes a otros equipos.

Abel Segovia ha comparecido ante los medios de comunicación hoy viernes, en la antesala del partido que el C D. Numancia disputará el domingo en As Eiroas ante el Bergantiños (17.00 horas) antesala de la tercera jornada del encuentro de Segunda RFEF.

https://www.youtube.com/watch?v=HMHixDgDIVI

El técnico rojillo ha advertido sobre el potencial del cuadro gallego, “que hace las cosas muy bien y diferentes a otros equipos”.

No obstante, Segovia ha destacado las cosas buenas de la primera victoria del Numancia, aunque ha reconocido que les faltó más finalización.

“Ha sido una semana buena de entrenamiento”, ha destacado Segovia, que ha reconocido aciertos y errores en el último partido, destacando el buen tono general del equipo en el partido ante el Rayo Cantabria.

“Bastantes cosas buenas se vieron el domingo, y queremos que la gente salga orgullosa y cuantos más vengan al campo y a disfrutar de su equipo mejor”, ha destacado Segovia.

El rival del domingo será muy distinto, en césped artificial, para lo que ya se ha ejercitado esta semana el equipo, con muchas virtudes y que cambia mucho su estructura en “ataque y defensas y hace cosas diferentes a otros equipos” por lo que “ahora mismo la clasificación no da a ninguno por favorito y de los que dan por favoritos al principio no estarán y al revés”.