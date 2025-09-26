Abel Segovia: "Si el Madrid no compite, tampoco gana"

Tras la primera derrota del Numancia en la recién iniciada competición, el entrenador numantino Abel Segovia ha adelantado que introducirá cambios en el once inicial que se enfrentará el domingo a la Gimnástica Segoviana. El entrenador Abel Segovia ha resaltado que para ganar, hay que competir.

El equipo de la capital del Acueducto llegará invicto en la tarde del domingo (17:00 horas) al nuevo estadio de Los Pajaritos, y con el exentrenador numantino Iñaki Bea en el banquillo.

Segovia ha reconocido este viernes a los periodistas que su equipo no fue competitivo frente al Bergantiños, en tierras gallegas, y ha confiado en que presente otra imagen el próximo domingo.

"Si el Madrid no compite tampoco gana", ha resumido.

https://www.youtube.com/live/ylLIasq2kpM

Segovia ha reiterado que si su equipo no compite no puede estar a la altura.

"Hicimos pocas cosas bien. No competimos y creemos que fue un accidente que no se debe volver a repetir", ha deseado.

Segovia ha mostrado su confianza en que su equipo reaccione frente a la Gimnástica Segoviana, que “convierte los partidos en un caos".

En este sentido ha avanzado que espera que el rival del domingo "vaya arriba para jugar su fútbol. Seguro que nos aprieta, pero esta situación también nos puede venir bien a nosotros".

"la Liga es una carrera de fondo de 34 jornadas. Hay que tener calma y tranquilidad y no volvernos locos", ha señalado tras la primera derrota de su equipo.