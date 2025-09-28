Jony salva los puntos en el descuento frente a la Segoviana

Domingo, 28 Septiembre 2025 18:50

El Numancia ha salvado los puntos, en la última jugada del encuentro. Jony ha materializado un triunfo frente a la Segoviana que, por juego, el equipo rojillo posiblemente no se mereció.

Regresaba el Numancia a Los Pajaritos tras encajar su primera derrota de la temporada, en tierras gallegas, y lo que es peor, con una imagen que dejo mucho que desear de un equipo que aspira de nuevo al ascenso.

Con dos cambios en el once inicial, el Numancia se acomodó mejor en el césped de Los Pajaritos que un rival dirigido por el exentrenador rojillo Iñaki Bea y que se mostró excesivamente timorato en los primeros compases del encuentro.

El Numancia llevaba la iniciativa y esbozaba por momento el sistema que quiere imponer su entrenador, pero adolecía de generar peligro en los últimos metros.

El primero que avisó fue la Segoviana, en un libre indirecto al que no llegó por poco Juan Silva, para embocar a puerta. Era el minuto 13.

Uno después, llegó la mejor ocasión del Numancia en este tiempo. Hugo Matos se lo hizo todo, desde la banda derecha, avanzando en diagonal hasta buscar el palo largo con su disparo. Se le fue por poco.

Y poco más, el Numancia fue desinflándose. Y además, el deficiente juego con los pies de su guardameta -cinco saques errados- alimentó el nerviosismo en la grada y, con ello, en el propio equipo, que no tenía recursos para superar a la defensa del equipo segoviano.

El Numancia era demasiado previsible en su juego y las combinaciones morían demasiado pronto. Poco pisó el área contraria. Jony, demasiado solo, buscó sorprender de lejos, con un remate desde la frontal que se le fue a las nubes, antes de que el árbitro decretase que la primera parte había terminado.

Tras el descanso Delgado entró por Moustapha en busca de mejorar el juego en la medular, pero el cambio no surtió especialmente efecto. El Numancia fue, de entrada, dominado por l Segoviana, que entró mejor esta segunda mitad al partido y tuvo un par de ocasiones para ponerse en ventaja.

En especial el remate que tapó Danese, en el área pequeña, y que llevaba la dirección de portería. Era el minuto 61.

Abel Segovia siguió moviendo el banquillo en busca de soluciones. Cambió de una tacada a los extremos, entrando Dani García y Alex Gil (min. 65) Y poco después, Buyla dio descanso a Néstor.

Un buen centro desde la derecha de Marcos Sánchez estuvo a punto de ser aprovechado, de cabeza, por Fermín (min. 75)

El Numancia mejoró timidamente en el tramo final del partido. Héctor Peña lo intentó con un zurdazo desde la frontal, que obligó a detener en dos tiempos al portero visitante (min. 84).

La Segoviana tuvo su ocasión en un centro que se envenenó tras rechazar un defensa rojillo. El balón salió rozando el palo.

Los seis minutos de prolongación, obraron el milagro. En la última jugada, Jony cabeceó a las mallas, en la línea de meta, la victoria rojilla.