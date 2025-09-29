Fabril y Ávila no ceden en cabeza de grupo I de Segunda RFEF

Lunes, 29 Septiembre 2025 09:01

Solo tres equipos cuentan sus partidos por victorias esta temporada en los cinco grupos de Segunda RFEF. Dos de ellos pertenecen al Grupo 1, en el que milita el Numancia.

El filial del Deportivo de la Coruña, el Deportivo Fabril (2-3 ante el Rayo Cantabria, con hat-trick de Bil Nsongo), y el Real Ávila (1-0 ante el Lealtad de Villaviciosa), han conseguido hacer pleno en estas cuatro primeras jornadas del campeonato y lucen 12 puntos en su casillero-

Los gallegos, gracias a su mejor diferencia de goles, son los que, de momento, mantienen la primera posición.

El Numancia está a cinco puntos de los dos equipos de cabeza, tras su victoria agónica frente a la Gimnástica Segoviana en Los Pajaritos. Suma siete puntos de doce posibles.

https://rfef.es/es/noticias/clasificaciones-el-cuarto-vals-llega-su-fin

El Utebo FC, con su triunfo 3-1 ante el CD Tudelano, es líder una semana más en el grupo II de Segunda RFEF y sigue sin conocer la derrota. Suma tres victorias y un empate (10 puntos) en cuatro jornadas.

Tras hacerse con el liderato del Grupo 3 en el duelo disputado el pasado lunes, el Barça Atlètic también ha cerrado esta cuarta jornada y, además, ha vuelto a ganar en el partidazo del fin de semana. Una victoria en el Narcís Sala, por 0-1, ante la UE Sant Andreu, permite al filial culé mantener la primera posición obtenida la anterior jornada. El filial azulgrana ha sumado tres victorias y una derrota en el inicio del campeonato.

El CD Extremadura es otro de esos conjuntos que cuentan sus partidos por victorias. Los recién ascendidos al Grupo 4 no están notando para nada el salto de categoría, y siguen invictos a velocidad de crucero. Esta semana, su víctima ha sido el Águilas FC.

La UD Sanse, que llegaba líder a esta jornada, ha cedido el testigo del Grupo 5 al Tenerife "B", tras caer 2-1 en el derbi madrileño ante el Rayo Majadahonda.

Los tinerfeños, a pesar de empatar 1-1 su encuentro ante el Conquense, hacen valer el punto obtenido para colocarse como primeros en solitario. En cuatro jornadas, han ganado tres partidos y empatado uno.