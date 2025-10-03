Segovia asegura que Numancia va creciendo pero advierte de partido exigente en Sarria

Viernes, 03 Octubre 2025 19:20

El entrenador del Numancia, Abel Segovia, ha señalado que tiene claro que su equipo va creciendo y “hay tranquilidad y hay optimismo”, aunque ha advertido que el partido del domingo en Sarria (Lugo) será exigente.

https://www.youtube.com/watch?v=HIgYti2J4_M

Segovia ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa de los viernes, previa al encuentro del próximo domingo en tierras lucenses ante la Sarriana (A Ribela, 17.00 horas).

El técnico numantino se ha mostrado “satisfecho y contento” por el devenir de la semana en cuanto a los entrenamientos del equipo.

“Me ha gustado la semana por cómo se ha trabajado. Ha habido concentración y ritmo, y la verdad es que estoy bastante contento con la actitud de los jugadores”, ha destacado Segovia, que ha admitido que “fuera de casa nos está costando más que en Los Pajaritos, pero hay que ir partido a partido y creo que hay que ir a ganar cada partido”.

“Sarriana es un buen equipo, con gente joven y con energía. Hacen muy buenas transiciones y tienen una propuesta en cuanto a fútbol parecida a la nuestra y les gusta también tener la pelota”, ha significado

Segovia que tiene claro que “si tenemos acierto y no cometemos errores tendremos posibilidad de conseguir los tres puntos. Fuera de casa es muy importante no cometer errores y hacer un fútbol muy práctico dentro de la identidad que queremos construir. Así estaremos más cerca de la victoria”.

“La base de nuestro equipo tiene que ser la consistencia defensiva, porque a partir de ahí somos un equipo que vamos a generar muchas situaciones de gol pero, como he dicho, esto es un proceso y hay que mejorarlo”, ha destacado

Segovia ha confirmado las bajas de Carlos Gutiérrez y Berto para el partido del domingo.