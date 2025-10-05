Al Numancia le remonta la Sarriana en tres minutos (4-2)

Domingo, 05 Octubre 2025 19:34

Un recién llegado a Segunda Federación, la SD Sarriana, ha vuelto a dejar en evidencia al Numancia, que suma una nueva derrota a domicilio y se aleja más de los puestos de cabeza del grupo I de Segunda RFEF.

En tres minutos de la segunda parte, el equipo lucense ha dado la vuelta al marcador, haciendo gala de una efectividad de la que está muy lejos el equipo soriano, aprovechando las concesiones rojillas.

El fútbol es para listos y se decide en las áreas. Y el Numancia tiene en estos dos aspectos mucho que mejorar.

Hasta el minuto 65, el Numancia ha sido el dueño del partido, mostrando ambición para conseguir el tercer tanto, pero en el resto su fragilidad defensiva le ha condenado a una nueva derrota.

Había comentado el entrenador Abel Segovia que no había que tener errores, pero el mensaje no ha llegado a buen puerto, porque el equipo ha concedido en exceso.

El equipo rojillo ha tenido en su mano meter el tercero y poner en franquicia el partido, pero ha encajado el empate en un error defensivo. Dos minutos después, por falta de concentración, una jugada por banda izquierda ha supuesto la remontada del equipo local.

Las prisas han llegado con el resultado en contra en el que el Numancia ha buscado empatar colgando balones.

El equipo local ha cerrado el marcador en un contragolpe en tiempo de descuento.

El Numancia, que parte esta temporada de nuevo con el objetivo del ascenso directo, tiene ahora a ocho puntos al Fabril, filial del Deportivo, que se sigue mostrando intratable en sus partidos, donde ha sumado cinco victorias en sendos encuentros.

El Fabril ha exhibido su pegada y ha goleado por 0-4 al Atlético Astorga FC en su segundo partido consecutivo lejos del campo Arsenio Iglesias.