El filial del Depor, único equipo de Segunda RFEF que ha ganado todo

Lunes, 06 Octubre 2025 15:53

El Deportivo Fabril, filial del Depor, se ha convertido en el único equipo de Segunda RFEF que ha ganado los cinco partidos que ha disputado en este inicio de temporada en el grupo en el que milita el Numancia.

El equipo gallego, con ello, es líder en solitario del grupo I de Segunda RFEF, donde el Numancia está en la zona media de la clasificación, a ocho puntos de desventaja, lo que complica sus aspiraciones de ascenso directo.

Si el año pasado fue el Pontevedra quien aguó el objetivo del equipo soriano, esta temporada parece que será el filial del Depor quien amenaza con volver a hacerlo, ante un inicio ciertamente titubeante del Numancia, que en tres minutos comprobó en Sarria como te pueden remontar un partido.

A pesar de algunos tropiezos, los cinco líderes de Segunda RFEF siguen siendo los mismos de la semana pasada, pero pendientes de sus rivales en el retrovisor.

Los herculinos han pasado el rodillo en su visita al Atlético Astorga, con una victoria 0-4, y han aprovechado el empate del Real Ávila para colocarse como líderes en solitario.

Catorce goles a favor y solo 3 en contra son los números del equipo más en forma de la categoría.

En las otras cuatro primeras jornadas, ha ganado en su casa al filial del Burgos (3-0) y al Salamanca (2-1) y ha vencido a domicilio al Coruxo (0-2) y Rayo Cantabria (2-3).

El Fabril ha exhibido en la quinta jornada su pegada y ha goleado por 0-4 al Atlético Astorga FC en su segundo partido consecutivo lejos del campo Arsenio Iglesias.

Con este resultado, el conjunto de Manuel Pablo suma 15 puntos de 15 posibles, instalado en el primer puesto de la tabla.

Donde parece que nadie quiere ser líder es en el Grupo 2.

El Utebo FC, a pesar de su derrota 1-0 ante el CD Alfaro, seguirá una semana más comandando la tabla de su grupo. Empatado a 10 puntos, aparece una UD Logroñés que no ha aprovechado el tropiezo, tras empatar en un duelo de altura ante el Real Unión de Irún; y el CD Tudelano, que se ha recompuesto de la derrota en la anterior jornada con un triunfo ante la UD Mutilvera.

En el Mediterráneo las cosas no cambian. Tres equipos empatan a 12 puntos en el Grupo 3, pero solo uno manda en la tabla, y ese es el Barça Atlètic. Los culés siguen su racha triunfal tras ganar 2-0 a la UE Olot.

Sus compañeros de puntuación son el Atlético Baleares, que no quiere ceder respecto a sus rivales, y se ha impuesto a la SD Ibiza con gol de su estrella Jaume Tovar; y el recién ascendido pero ambicioso Reus FC Reddis que, poco a poco y en silencio, sigue cosechando triunfos, esta semana por 2-1 ante un CE Andratx que ha bajado el pistón.

El CD Extremadura sigue siendo el líder del Grupo 4. Los extremeños, que recibían a un correoso UCAM Murcia, han conseguido un empate 'in extremis' (2-2) que les permite mantener la condición de invictos.

Un punto que sabe mejor tras la derrota de la Deportiva Minera ante el Linares Deportivo. El Recreativo de Huelva acecha tras ganar su primer partido en casa ante el Lorca Deportiva.

Por último, el CD Tenerife "B" comanda, por segunda jornada consecutiva, el Grupo 5. Los chicharreros no quieren decepcionar a sus mayores, y siguen sin conocer la derrota tras imponerse 1-2 al Orihuela CF.

Muy cerca, con un solo punto menos, aparece la UD Sanse, que a pesar de tener el compromiso de la Copa Federación entre semana, ha vuelto a la senda del triunfo con una victoria por 0-1 ante el CD Colonia Moscardó.