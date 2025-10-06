Un histórico del fútbol español, primer rival del Numancia en la Copa

Lunes, 06 Octubre 2025 16:10

Un histórico del torneo del KO y de la Liga visitará del 28 al 30 de octubre el estadio municipal de Los Pajaritos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

112 clubes -de seis categorías diferentes- han conocido este lunes, 6 de octubre, su suerte en la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre, competición que presenta este curso su 122º edición.

El Numancia se enfrentará al Arenas, del 28 al 30 de octubre, en fecha y horario por determinar.