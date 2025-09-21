El Maratón de Berlin homenajea al soriano Abel Antón

Domingo, 21 Septiembre 2025 19:09

El Maratón de Berlín, uno de los más prestigiosos del mundo, ha homenajeado en esta edición a tres de sus ganadores, y entre ellos se encontraba el soriano Abel Antón.

El Maratón de Berlín ha incluido a Antón en su Salón de la Fama como hace cada año con un atleta varón, una mujer y un deportista en silla de ruedas.

La mujer ha sido la alemana Charlote Teske, que ganó en el Maratón de Berlin en 1986, y el atleta paralímpico suizo Marcel Hug.

El español es uno de los mejores maratonianos de la historia gracias a sus títulos Mundiales de Maratón (Atenas 97, por delante de Martín Fiz, y Sevilla 99) y por sus triunfos en los mejores maratones del mundo como Londres (1998) y Berlín (1996).

Antón se proclamó en 1996, entonces con 33 años, campeón de la 23ª maratón de Berlín, prueba en la que debutaba en su carrera deportiva.

El campeón de Europa de 1994 en los 10.000 logró realizar el recorrido en 2,09.15 horas, por delante del tanzano Francis Naali.

Desde entonces, ningún corredor blanco ha vuelto a ganar la prueba.

En la edición de este año, Sabastian Sawe y Rosemary Wanjiru han completado el doblete de victorias kenianas en el Maratón de Berlín 2025.

Ayudado por un nutrido grupo de liebres, Sawe ha empezado a ritmo de récord del mundo en maratón, hasta que el calor ha hecho mella en la segunda mitad de la prueba.

El keniano se ha llevado la victoria con un tiempo de 2h02:16, muy cerca del récord del circuito que logro Eliud Kipchoge en 2022.

En línea con los maratones del Mundial de Atletismo 2025, el de Berlín también se ha resuleto con una enorme dosis de emoción hasta la recta final en categoría femenina.

La keniana Wanjiru, segunda en 2022, ha ganado con solo tres segundos de ventaja sobre la etíope Dera Didi.