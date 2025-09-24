Tres sorianos participan en Campeonato del Mundo de Trail, en Canfranc

Miércoles, 24 Septiembre 2025 08:25

Tres sorianos, un corredor y dos fisioterapeutas, participarán este fin de semana en el Campeonato del Mundo de Trail, que se disputa en Canfranc, en el Pirineo oscense.

Del 25 al 28 de septiembre se desarrollarán las pruebas de Uphill, Short trail y Long Trail, Mountain Clasis y Mountain Clasic sub 20.

Hasta este campeonato se han desplazado con la selección española el corredor Daniel Izquierdo, que participará en la prueba de Uphill, con grandes expectativas.

Además dentro del equipo de los servicios médicos de la RFEA se han desplazado dos fisioterapeutas sorianos, Edurne Orte y Narciso Ibáñez.

Por otra parte, el fin de semana del 4 y 5 de octubre se disputará en La Nucia el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16, con cuatro atletas sorianos en liza.

Iván Sanz Natividad, del Poli-Soria Caja Rural, competirá en la prueba 4x100, defendiendo la tercera posición del año pasado.

Diego Valero de Miguel, también del mismo club, participará en 600 ml; Celia Díaz, también del Atletismo Soria, competirá en la modalidad de 1.000 m.l., y Sara Tosar Baena, del club Las Celtiberas, participará en la modalidad de pértiga.