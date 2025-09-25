Más de mil corredores participarán en 40º edición de Medio Maratón de Soria-Abel Antón

Jueves, 25 Septiembre 2025 13:49

La ciudad de Soria se prepara para vivir una nueva edición del Medio Maratón Ciudad de Soria – Abel Antón, una de las citas deportivas más esperadas del calendario deportivo soriano, que se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre y en la que participarán más de mil corredores, de todas las edades.

La jornada arrancará a las 12:00 horas con las Carreras Infantiles Joven IN, en las que los más pequeños podrán disfrutar de su primer contacto con el atletismo popular.

Por la tarde, a las 17:00 horas, dará comienzo el 5K Fermín Cacho – Caja Rural, una prueba rápida y vistosa con un recorrido urbano que recorrerá algunos de los rincones más emblemáticos de la capital soriana.

A las 17:50 horas se dará el pistoletazo de salida al plato fuerte de la jornada: el Medio Maratón Ciudad de Soria – Abel Antón, que este año vuelve a ofrecer a los participantes un recorrido rediseñado y espectacular, que combina los principales enclaves históricos de la ciudad con zonas naturales de gran belleza.

Desde la Plaza Mariano Granados, punto de salida y llegada, los corredores pasarán por la Alameda de Cervantes, las Iglesias de Santo Domingo y San Juan de Rabanera, la Plaza Mayor, el Palacio de los Condes de Gómara y, por supuesto, la icónica ermita de San Saturio junto al río Duero.

Como es tradición, una vez finalizadas las pruebas y tras la entrega de trofeos, a partir de las 20:00 horas se celebrará el esperado sorteo de regalos entre todos los dorsales participantes presentes, con premios cortesía de patrocinadores y colaboradores.

Desde la organización se quiere agradecer de antemano a toda la ciudadanía soriana su comprensión y paciencia ante los posibles inconvenientes que puedan derivarse de los cortes de tráfico o restricciones de paso.

Asimismo, se ha animado a todos los vecinos a salir a las calles a apoyar y aplaudir a los corredores, contribuyendo con su ánimo y calidez a hacer de esta jornada una auténtica fiesta del deporte en la ciudad.

Toda la información de la prueba: https://mediomaratonabelanton.es/