La Guardia Civil de Soria organiza la XIV Carrera Verde Pilar 2025

Jueves, 25 Septiembre 2025 14:39

Con motivo de la celebración de la patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, la “Virgen del Pilar”, y dentro del programa de actos oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, el próximo 11 de octubre se celebrará la XIV edición de la Carrera Verde Pilar 2025.

La convocatoria consiste en varias pruebas de categorías infantiles para los más pequeños desde las 10:00 horas por las calles limítrofes a la Comandancia (Alevines -300 metros-, Infantiles -800 metros- y Cadetes -1.600 metros-) y un recorrido de 8.500 metros para la prueba absoluta con inicio a las 11:30 horas. (Senior y Veteranos A y B) y que abarcará desde la propia puerta principal de la Comandancia de Soria hasta la Casa de Autoridades de Valonsadero, en donde se ubicará la meta.

La participación en la prueba resulta abierta a toda la población, pudiendo participar en la misma toda persona que lo desee desde una edad de 3 años en adelante.

Este año, como novedad introducida, existirá también trofeo para los guardias civiles más veteranos en activo o retirados (masculino y femenino) que finalicen la prueba absoluta, tratando de fomentar su participación.

A través del deporte se trata de compartir los valores que tradicionalmente siempre han caracterizado a la Institución: el espíritu de sacrificio, el afán de superación, la abnegación y la vocación de servicio a los demás, especialmente con los más necesitados de nuestra sociedad.

Es por ello que, como en la anterior edición celebrada en 2024, todos los beneficios que se obtengan de la participación e inscripciones en la misma irán destinados de manera íntegra a la Asociación Autismo de Soria, cumpliendo así con el fin benéfico propuesto.

El plazo para las inscripciones ha dado comienzo este miércoles 24 de septiembre y se prolongará hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre, pudiendo inscribirse bajo un importe único de 8 euros en el siguiente enlace web: https://www.deporticket.com/web-evento/12058-xiv-carrera-verde-pilar-2025

Dudas sobre las inscripciones teléfono: 911 79 14 92 (Deporticket).

Las camisetas y dorsales oficiales podrán ser retirados durante los días 8 de octubre (18:00-21:00h), y 9 y 10 de octubre (de 10:00 a 14:00h) en la propia Comandancia.

Finalizada la carrera, se procederá a realizar la entrega de los trofeos y el tradicional sorteo de lotes/premios para todos los participantes allí presentes que hayan adquirido y porten su dorsal. Acto seguido se llevará a cabo una comida de confraternización en la Casa de Autoridades de Valonsadero para todas las personas que quieran participar de la misma (previa inscripción y pago de 8€ por persona).

Esta carrera sigue siendo posible gracias a la ilusión y colaboración de muchos guardias civiles y de muchas personas que aprecian su trabajo diario, así como de todo el personal de la Asociación AUTISMO de Soria que colabora igualmente en su organización y en la gestión de las colaboraciones y patrocinios.

La Comandancia de Soria agradece de nuevo a la Fundación Guardia Civil que nuevamente vuelva a prestar su inestimable apoyo sin el cual no sería posible llevar a cabo un proyecto cada año más ambicioso. Asimismo, anima a todos a participar con ellos el sábado 11 de octubre y a disfrutar de un día lleno de alegría y deportividad.