El nuevo circuito de la Media Maratón conllevará cortes puntuales de tráfico

Jueves, 25 Septiembre 2025 16:01

La Media Maratón Abel Antón estrena recorrido este próximo sábado, retomando el paso por las márgenes del Duero. El nuevo recorrido obligará a realizar cortes puntuales de tráfico.

De esta forma, los atletas, atravesarán lugares tan emblemáticos como la Alameda de Cervantes, la Plaza Mayor o el propio río Duero, además de pasar junto a lugares tan reconocidos como la Iglesia de Santo Domingo, la de San Juan de Rabanera, el Palacio de los Condes de Gómara o la reconocida ermita de San Saturio.

Esta modificación permitirá disfrutar en mayor medida de la ciudad a los deportistas y a los espectadores, pero supondrá algunos cortes de tráfico puntuales y pasos alternativos que se irán indicando por los voluntarios y la Policía Local.

Por ello, desde la organización se ha pedido hoy paciencia y colaboración para el buen discurrir de la prueba atendiendo las indicaciones de las personas ubicadas en los pasos e intersecciones.

Para reducir las molestias, también se ha fijado un tiempo de corte que permita que a las 20.00 horas esté reestablecida la circulación con total normalidad.

Por ese motivo, la organización ha establecido un tiempo de corte en el kilómetro 15 (estadio de Los Pajaritos) fijado en 1 hora y 35 minutos.

Por otro lado, los participantes podrán recoger los dorsales durante el sábado 27 de septiembre por la mañana entre las 10:30 horas y las 14:00 horas y por la tarde a partir de las 15:30 horas y hasta 15 minutos antes de cada una de las salidas.