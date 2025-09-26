David José Pineda busca en Nueva Delhi el oro en el Mundial de Atletismo Paralímpico

Viernes, 26 Septiembre 2025 08:34

David José Pineda ha viajado a la capital de la India, para participar en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, en el que el atleta soriano ambiciona la medalla de oro.

La capital de la India, Nueva Delhi, acogerá del 27 de septiembre al 5 de octubre el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que contará con la participación de más de mil deportistas llegados de más de cien países distintos.

El equipo español está formado por 29 atletas, (16 hombres y 13 mujeres) y 6 deportistas de apoyo.

Entre los más laureados se encuentran la campeona paralímpica en 'Tokio 2020' Adi Iglesias (100m T13), los subcampeones paralímpicos en 'París 2024' Sara Martínez (salto longitud T12), David José Pineda (400m T20), Joan Munar (salto longitud T11), y los medallistas de bronce en París Álvaro del Amo (lanzamiento de disco y peso F11) y Alba García Falagán (salto longitud T11).

El mundial contará con 186 eventos con medalla (101 de hombres, 84 de mujeres y uno mixto), 15 más que en la última edición del Campeonato disputado en Kobe en 2024.

La competición se celebrará en el estadio JLN Stadium construido en 1982 para albergar los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 para la celebración de los Juegos de la Commonwealth y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores.

Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, la matinal será de 9:00 a 11:30 horas (5:30 a 8:00 en España) y la sesión vespertina tendrá lugar de 17:00 a 20:30 horas (13:30 a 16:50 hora española)

El atleta David José Pineda, del club Atletismo Numantino y del Caep Soria, ha viajado hasta Nueva Delhi para frontar su primer mundial con el objetivo de colgarse la medalla de oro en la prueba de los 400 metros T20.

Comenzará a competir el próximo lunes en semifinales (11:12 y 11:19 horas)

La final está prevista el martes 30 de septiembre (10:52 horas)

Situado en primera posición del ranking mundial el soriano afronta la competición con confianza, con los deberes hechos de haber entrenado a ritmos que demuestran su estado de forma.

Ahora queda plasmarlo en el tartán y sacar la garra numantina con la que nos deleita habitualmente.