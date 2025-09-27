Alejandro Pla y Maria Barcelo se imponen en la 5K Fermín Cacho Caja Rural

El canario Alejandro Pla ha sido el vencedor de la 5 K Fermín Cacho Caja Rural, disputada esta tarde en Soria, en una distancia en la que han participado alrededor de 300 corredores. En feminas, la primera clasificada ha sido María Barcelo.

Pla ha marcado un tiempo en meta de 14 minutos y 28 segundos, para cubrir la distancia de cinco kilómetros en un recorrido urbano en Soria.

El segundo clasificado ha sido el triatleta Gorka Rodríguez, con 14 minutos y 36 segundos.

El podio se ha completado con Pablo Delgado, con un tiempo de 15 minutos y 37 segundos.

En féminas, María Barcelo ha sido la primera –y la décimo tercera en la clasificación general- con un tiempo de 17 minutos y 45 segundos.

La segunda plaza ha sido para Natalia Arche (21:06) y la tercera para Sonia Revilla (21:40)

Entre los 300 corredores que han participado en la prueba se encontraban Fermín Cacho y Abel Antón.