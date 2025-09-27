El soriano Sergio Martínez Cárdenas gana media maratón Abel Antón

Sábado, 27 Septiembre 2025 21:27

El atleta soriano Sergio Martínez Cárdenas ha inscrito su nombre en la media maratón Ciudad de Soria-Abel Antón, que ha estrenado dirección de la prueba y nuevo recorrido.

El atleta local ha marcado un tiempo de 1 hora, nueve minutos y 55 segundos en completar el circuito urbano, que ha vuelto a bajar hasta las márgenes del Duero y pasar por diferentes hitos turísticos de la ciudad, como la iglesia de Santo Domingo o el palacio de los Condes de Gómara.

La victoria se ha fraguado en los últimos metros, en concreto a su paso por el palacio de los Condes de Gómara camino de El Collado y la meta situada en la plaza Mariano Granados.

Martínez Cárdenas ha cambiado de ritmo y se la ha jugado ante sus dos compañeros de fuga, Paco Martín y el también soriano David Rodríguez Rujula. Ninguno de ellos ha podido responder a su ataque y ha entrado en solitario, con unos metros de ventaja, en la línea de meta.

Para Martínez Cárdenas no es una distancia habitual la media maratón. De hecho se ha estrenado en la de Soria, y lo ha hecho con victoria.

En féminas, la atleta Virginia Quelica Marnani, residente en un pueblo de la ribera navarran, ha sido la más rápida, manteniendo la ventaja que ha tenido durante buena parte de la prueba sobre la local Clara de Miguel.

La media maratón ha contado con más de medio millar de participantes.

Clasificaciones

Senior masculino

1) Sergio Martínez Cárdenas (1:09.55)

2) Paco Martí Ballester (1:10.07)

3) David Rodríguez Rujula (1:10.23)

4) Sergio Correa (1:12.07)

5) Miguel Berné Monge (1:12.10)

6) Jaime Izquierdo (1:12.15)

7) Hugo Fernández Tobar (1:12.56)

8) Jordán Lázaro Utrilla (1.13.08)

9) Diego Victorino Lara (1:14.21)

10) Raúl Palacios (1:14.30)

Senior femenino

1) Virginia Quelica Marnani (1:28.07)

2) Clara de Miguel Morales (1:28.22)

3) Ana Patricia Verde González (1:32.01)

4) Esther Julián Serrano (1:32.17)

5) Ana Ruiz de Pablo (1:35.20)