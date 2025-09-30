Tres detendios por portar 650 prendas de vestir falsificadas para venta ambulante

La Guardia Civil ha detenido a tres personas con 650 prendas de vestir supuestamente falsificadas y destinadas a la venta ambulante.

La Guardia Civil, en su labor de prevención y persecución del contrabando, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal, estableció una serie de controles sobre productos que se pudieran estar vendiendo en mercadillos de venta ambulante con motivo de fiestas patronales y ferias que se dan en localidades de la provincia, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La actuación es iniciada en la madrugada del pasado 28 de septiembre cuando agentes pertenecientes al Puesto de Soria inspeccionaron una furgoneta que circulaba por la N-111 con dirección a Soria, hallando en su interior un total de 650 prendas de vestir supuestamente falsificadas, cuando eran transportada para su venta en mercadillos de la provincia.

Los agentes procedieron a realizar las correspondientes comprobaciones de la mercancía, hallando indicios bastantes de que las prendas, por sus características físicas y etiquetado, pudieran tratarse de género falsificado destinado a la venta ambulante.

Por lo expuesto, se procedió a la detención del conductor y los dos ocupantes del vehículo, vecinos de Madrid supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, al dedicarse a la venta ambulante de ropa aparentemente falsificada de marcas deportivas y de moda de prestigio a nivel nacional e internacional cuyo valor en el mercado ascendería a más de 25000 euros, así como la intervención de la mercancía.

Las sanciones a las que puede tener que hacer frente, oscilan entre 6 meses a dos años de prisión, y multas de entre 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad.