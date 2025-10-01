Detenido conductor de Bilbao por fugarse cuando Guardia Civil le ordenó detener su vehículo

Miércoles, 01 Octubre 2025 12:10

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de Bilbao por desobediencia grave a agentes de la autoridad, que cuando ordenaron detener el vehículo, hizo caso omiso y se dió a la fuga.

El investigado fue localizado a las 22:30 horas del pasado 27 de septiembre, en la carretera nacinal N-110, en el kilómetro 67,750, en el término municipal de San Esteban de Gormaz, cuando una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de El Burgo de Osma, fue requerida por el Centro Operativo del Servicio de Tráfico (COTA) para identificar al conductor de un vehículo en actitud sospechosa, según aviso recibido, ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Una vez localizado, los agentes intentan su identificación, no colaborando en absoluto con éstos y dándose a la fuga, teniendo que salir la patrulla tras él con el vehículo oficial, utilizando las señales reglamentarias para ordenar su detención, realizando caso omiso su conductor y poniendo en peligro la integridad física de los guardias y la de otros usuarios detenidos en la calzada, teniendo que apartarse uno de los agentes para no ser atropellado.

Ante esta actitud, se le interceptó posteriormente procediendo a su detención, resultando ser un vecino de Bilbao (Vizcaya) de 47 años de edad, instruyendo la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria diligencias por desobediencia grave a agentes de la autoridad, las cuáles fueron entregadas junto con la persona detenida en el Juzgado de Instrucción de El Burgo de Osma (Soria).

El detenido puede enfrentarse a penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

Ignorar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad puede conllevar desde infracciones administrativas a considerarse un delito grave con consecuencias penales severas. Es de suma importancia cumplir las indicaciones de los agentes de tráfico para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.

La Guardia Civil ha recordado la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.