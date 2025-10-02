Mujer herida en accidente de tráfico en N-111, en Almarza

Jueves, 02 Octubre 2025 14:32

Una mujer de 47 años ha sido trasladada esta mañana en ambulancia al Complejo Asistencial de Soria tras resultar herida en un accidente de tráfico en la N-111, a su paso por el término municipal de Almarza.

El accidene se ha registrado a las 9:49 horas y ha consistido en una colisión frontolateral entre dos turismos en el kilómetro 250 de la N-111, en Almarza.

Tres personas han resultado heridas, en principio de carácter leve.

En concreto, los heridos han sido un varón de 55 años, una mujer de 47 y un menor de 11.

El 1-1-2 Emergencia ha informado del accicente a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Según informa Sacyl en el accidente de Almarza solo se ha atendido finalmente a una mujer de 47 años que ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.