Viernes, 16 Octubre 2020 16:29

Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión la regresión democrática que está sufriendo España en los últimos meses, con la trágica pandemia como telón de fondo. A su juicio, todo conduce a una demolición de la democracia a pasos agigantados, con los mismos métodos de Venezuela pero en mucho menos tiempo.

OPINIÓN/ Ataque, golpe y traición a un Estado en Europa

¿Alguien puede imaginar en su sano juicio que a la Reina de Inglaterra, al presidente Macron, de Francia, al presidente Rebelo de Sousa de Portugal, al Rey de Holanda, o al presidente de Alemania no le permita su primer ministro o canciller ir a un acto al que tenía previsto acudir, ya confirmado, se lo prohíba, con las invitaciónes enviadas días atrás y por supuesto impreso su nombre en dichas invitaciones, presidiéndolo, y además no a cualquier acto, sino a la entrega anual de despachos de la judicatura con la solemnidad de la relación constitucional de la Jefatura del estado con uno de los poderes del estado de derecho, habiendo acudido ininterrumpidamente durante dos décadas?

Seria de una gravedad superlativa e inimaginable, un atentado institucional del mas grave calado, y un atentado a la Constitución y al Estado, -al ser los Reyes o presidentes de Republica, la cúspide del Estado -, por parte del gobierno de cada una de esas naciones. Todo el mundo en sus países podría pensar la enorme gravedad de lo que ello tuviera detrás para tomar esa decisión y de que tipo de ataque y golpe al estado oculto y ni más ni menos que desde el gobierno estaría perpetrándose ...pero claro nadie podría creérselo...

Todos podrían pensar también que si el Gobieno prohíbe al Jefe del Estado un viaje confirmado muchisimos días antes como bien sabe el protocolo, es porque hay una insurrección repentina en esa región que visita, aunque no le cuadraría a nadie al no tener más noticias de ningun sector secreto de la sociedad que quisiera hacerse con el poder, o que hubiera que repentinamente suspenderlo precipitadamente por una amenaza inminente gravísima exterior .... en fin, que no cuadraría tal decisión a nadie en una nación democrática y europea. Claro, que también podría ser que a ese Jefe de Estado se le hubiera ido la cabeza, y el gobierno en su obligación constitucional tuviera que aplicar una decisión de excepción.... pero claro, esto también es imposible de imaginar en una democracia europea donde la constitución remarca la cúspide de la autoridad en su Jefe de Estado, y ese Jefe de Estado, sabe muy bien cuáles son sus obligaciones constitucionales .

Pues bien, todos estos hechos inimaginables, que en efecto lo son, resulta que en España se han dado. Es el Gobierno quien ha prohibido a SM el Rey ese viaje y poder presidir ese acto tan importartante en una parte de España para no crear desencuentros con quien puede pactar el Gobierno los presupuestos y que son en cascada, quienes han sido condenados por sedición, independentistas de derecha e izquierda xenófoba , filoterroristas y comunistas populistas bolivarianos que pretenden un cambio del régimen constitucional y democrático todos los días, injurian al Rey, día si, día también, además están imputados, y encima vicepresiden, en funciones de cogobierno, el Gobierno. - por tanto también imputado el gobierno-, a todo lo cual no es posible dar crédito.

A esto le llamo un maquiavélico y perverso atentado y golpe a la Constitución, al Estado y a la propia Jefatura del estado, sazonado de todos los ingredientes de premeditación, alevosía, accion, omisión, paso, alante y paso atrás, manipulación, injuria, subversión, asuncion, y admisión con pleno conocimiento el presidente del gobierno de todo ello, permitirlo, abonarlo, promoverlo, abjurando de su promesa de lealtad para ejercicio de su cargo, asumiendo los insultos, injurias, subversiones y vilipendios al Rey, la insurrección pública diaria de su vicepresidente, por el cual, además, su gobierno está imputado, no cesarle, apoyarle en estas últimas horas de manera expresa - una ignominia-, y de nuevo hacerlo en el parlamento, despreciando a todos los españoles.

Imaginemos que en todas las naciones citadas, el Jefe del gobierno decide nombrar a " su" Fiscal General del Estado, y su segundo inadmite todas las denuncias y querellas por la grave negligencia del Jefe del gobierno, - en Italia su primer ministro dijo que hubiera sido criminal no informar a los italianos- , conocedor desde diciembre de la pandemia y expresamente y dolosamente no haber informado a sus ciudadanos.

Imaginemos - bueno aquí es mucho imaginar-, que sus gobiernos están imputados a través del partido imputado del viceprimer ministro y que los propios viceprimer ministros hace pocos días están también imputados personalmente por tres delitos, y pendientes de poder suspender su aforamiento y poder seguir dicha imputación, y que estos viceprimer ministros han dicho que es absolutamente imposible e inconcebible que se les impute por la instancia superior.. y que sería inconcebible en una democracia europea... . De auténtica amenaza esquizofrénica, por supuesto, bolivariana, inconcebible poder hacer a un tribunal, en un estado de derecho. Solo hay que fijarse ayer, en la televisión, como la justicia francesa entra en los domicilios privados del anterior primer ministro y del Ministro de sanidad en ejercicio, para buscar posibles pruebas de la presunta negligencia del gobierno de Francia con la pandemia...

Imaginemos que los viceprimer ministros de esas naciones atacan a la judicatura todos los días y al juez que les ha imputado por tres delitos, abiertamente en los medios, y que desde el propio gobierno ponen fácil que terminales de redes sociales amenacen al juez de muerte y le vilipendien y esos viceprimer ministros hacerse los suecos, y el primer ministro no decir nada de nada, ni condenar tan gravísima circunstancia.

Imaginemos que los primeros ministros de esas naciones están negociando con el partido socio del gobierno -imputado- y los viceprimer ministros - imputados a su vez - favorecer dicha negociación, con terceros, para cambiar el procedimiento de elección del máximo órgano de gobierno del poder judicial y así utilizar la mayoría, entre partidos que desprecian España, para atentar contra la constitución y la democracia. Imaginemos esos otros socios así mismo del gobierno, para cambiar la elección y destruir así la imparcialidad e independencia de la justicia, colocar peones a sus órdenes para hacer desaparecer este poder del estado que es trascendental para la supervivencia de la democracia .

Imaginemos también, que esos primeros ministros acuden a la sede del gobierno de Lisboa, Londres, París, Amsterdam o Berlin, a ofrecer ayuda por la pandemia y al salir de la capital de esas naciones el primer ministro da instrucciones para manifestaciones en los barrios más necesitados, llamando a la lucha de clases, y que dos días después el ministro de sanidad acuerda medidas con los gobiernos de las capitales, para ir unidos. Pasan cuatro días más y dice que ya no son buenas esas medidas aún con resultados estadísticos muy positivos, y diez días después tras reconocer que las capitales lo están haciendo bien, desdecirse, firmar una orden injusta y la justicia dar la razón a las capitales. Tras ello, y el rapapolvo judicial al gobierno, decretar un cierre de la libertad de las personas, vía decreto extraordinario de estado de alarma por encima de la sentencia que le quita la razón, y admitiendo que la excusa técnica para hacerlo era inventada, y mientras, los niveles sanitarios continuar mejorando siempre. Solicitar las capitales suspensión de las medidas extraordinarias de alarma, e inventar el Ministro nuevos limites técnicos inexistentes, no acordados, y sin avales científicos para hacerlo.

Si todo lo anterior se diera es esas naciones, estaríamos escandalizados por ver en una democracia parlamentaria europea la desaparición del eje básico de la división de poderes, por ver en directo un atentado contra la independencia judicial, y todo lo que significa el poder judicial, y también contra su prestigio y fundamental necesidad de ser respetado y por tanto un golpe de estado, a un fundamento básico del estado, y por ver una acción dictatorial contra una capital que no es de su ideología e impedir sectaria y ominosamente la libertad de las personas . Pero pasmense, es desde una parte del estado, el propio gobierno, desde donde se produciría todo ello. Esos países recordarían un precedente en una región española, en Cataluña...donde no dieron crédito que ocurriera un compendio de acciones subversivas y ataque al estado, desde las propias instituciones del estado presentes en esa región .

Pues bien, todo lo anterior se está dando en tiempo presente y no imaginariamente, en otra democracia europea... en España . En tiempo real y aceleradamente, como si dispusieran además de mayoría aplastante en el parlamento, cosa que ningún partido osaría hacer si hubiera sido votado mayoritariamente. Pues aquí siendo el Gobierno con menor número de diputados propios de la democracia, está actuando de forma dictatorial y perversa, cambiando diariamente las normas de la democracia, y atentando contra el estado sin vacilar, sin que podamos dar crédito y en el resto de Europa estar atónitos ante algo nunca visto y diríamos que sin poder reaccionar ante algo que en efecto es sencillamente no imaginable ni en sueños en los paises que hemos puesto de ejemplo, ni lógicamente en ninguno otro de nuestra civilización...

Imaginemos que las naciones que cito al principio estuvieran sus primeros ministros y viceprimer ministros fomentando un golpe de estado por etapas para cambiar la forma de gobierno, cambiar la constitución, provocar la desunión de sus naciones, acabar con la independencia del poder judicial, la división de poderes y con el estado de derecho, coartar la libertad individual y de pensamiento, criticar y señalar desde el Gobierno a los medios de comunicación no afines y todo ello en medio de una trágica pandemia, siendo los que peor la gestionaran de la tierra, con más de cincuenta mil muertos a los que el primer ministro no reconoce, ni tampoco el dolor de sus familias. Ademas, la gravísima crisis económica no se abordara siendo esos países los de caída más profunda de su economía del mundo y por tanto de grave repercusión laboral y empresarial, aunque anunciaran una recuperación engañando a sus ciudadanos los ministros de economía... y mientras favoreciendo leyes para acabar con la educación, actuando ilegalmente contra fuerzas de seguridad en misiones de investigación judicial, investigar noticias no convenientes al gobierno, destituir en las policías a quienes quisieran poner remedio a la pandemia y adoptar medidas de seguridad en enero, sabedores del peligro, y conscientemente ocultar dicha información y no favorecer la seguridad de las personas, favorecer el aborto sin límites, ensalzar la eutanasia sin control ético alguno o impulsar leyes de manipulación de su historia atacando la libertad de todos.... ¿ podemos imaginar todo ello en los paises serios y democráticos europeos del principio de este artículo y del resto de Europa?

¿Cabe mayor perversion, bajeza, vileza, inmoralidad, voluntad de atacar el orden de la sociedad por acción y omisión, subversión todos los días, de impedir el bien de la sociedad, y el bien común, de mentir llamando a la unidad y descaradamente incumplir al segundo siguiente, y de trabajar en contra del interés general?

¿ Cabe mayor manipulación del espíritu y la letra de la constitución, del estado de derecho, de la ley, de la justicia... , mayor ataque, golpe y traicion al pacto constitucional y a la transición, a la concordia, al perdón, al bienestar y tranquilidad bien ganado de todos los españoles, a la unidad de España, al poder judicial, a la monarquia parlamentaria, a la división de poderes, al Estado, a la libertad, a la democracia y a la paz?

Llamamos desde la sociedad civil a todos los partidos que respetan el espíritu y letra de la constitución y la democracia a un pacto urgente para contrarrestar tal ataque, golpe y traicion al Estado, y al conjunto de España, como exigen los fundamentos y principios de las personas de bien, por encima de cualquier interés, y solo en bien de la democracia, ahora en peligro, y en bien de todos los españoles de las presentes y futuras generaciones.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda