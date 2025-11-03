Una estufa de butano, origen de explosión en vivienda de Soria

Lunes, 03 Noviembre 2025 12:05

Una estufa de butano es la causa más probable de la explosión registrada esta madrugada en una vivienda de la calle Diego Acebes, de Soria.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha explicado esta mañana como ha sido la explosión en el edificio de viviendas de la calle Diego Acebes y los medios movilizados por el Ayuntamiento, con dos patrullas de la Policía Local desplazadas hasta el lugar del siniestro, tras una llamada recibida en el cuartel de la Policía Local, así como efectivos del Cuerpo de Bomberos.

La explosión se ha producido en el segundo izquierda, y se ha evacuado inicialmente a 12 personas, de las que dos estaban heridos, uno de gravedad.

El herido más grave, el varón de 46 años, ha sido trasladado finalmente al hospital universitario de Burgos, donde se encuentra con quemaduras de segundo grado, según ha confirmado el alcalde.

La calle ha sido acordonada y cortada al paso peatonal, para evitar mayores incidentes.

Para ello se ha compartido guardia durante la madrugada entre la Policía Local y Nacional.

El alcalde, que ha visitado esta mañana el lugar del siniestro, ha señalado que los técnicos municipales han confirmado, tras su análisis, que la estructura no se encuentra dañada y “ahora mismo estamos en la investigación por parte de la policía científica”.

Seis personas evacuadas fueron trasladadas a un hostal de la ciudad para que pudieran pasar la noche.

“Todo parece indicar que es la explosión de una estufa de butano, que se encontraba en el salón del segundo izquierda y que producido daños prácticamente en todo el edificio, por la onda expansiva, fundamentalmente en el segundo derecha”, ha explicado.

Martínez ha señalado que desde el primer momento se evacuó a los vecinos de los números 2 y 4 de la calle Diego Acebes y se realizó una hora después el realojo de todos los inquilinos que era posibles

El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el propietario de la finca completa, que reside en Soria, que se ha puesto a disposición para todas las diligencias que haya que realizar en los próximos días y recuperar lo antes posible la normalidad.

Los daños materiales se han registrado en la vía pública. En uno de los inmuebles situados enfrente de la vivienda afectada se incrustó una ventana y un vehículo al que le cayeron todos los escombros.

El propietario del inmueble ha confirmado que tiene intención de realizar una reforma de todo el edificio.

“Vamos a ver si somos capaces de encontrar una solución a los inquilinos y que la rehabilitación se pueda hacer de forma integral, pero es una cuestión más particular”, ha señalado.

Las seis personas han sido alojadas en un hostal de Soria.

Hay dos pisos, los del segundo, que han sido evacuados, y son los que presentan daños más graves.

El padre del núcleo familiar, de 46 años, es el que se encuentra peor, y ha sido trasladado a la unidad de quemados de Burgos, con quemaduras de segundo grado.

“La onda expansiva ha reventado las puertas de entrada de todas y cada una de las viviendas. Podía haber sido mucho más grave de lo ocurrido”, ha reconocido.