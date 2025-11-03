Papel esencial de interpretación en atención a migrantes víctimas de violencia de género

Lunes, 03 Noviembre 2025 12:16

La Subdelegación del Gobierno en Soria y la Universidad de Valladolid celebran hoy, en el Salón de Grados del Campus Duques de Soria, el seminario “El papel esencial de la interpretación en la atención a mujeres migrantes víctimas de violencia de género”.

La secretaria general, subdelegada del Gobierno accidental, Asunción Machín, y el vicerrector del Campus de la UVa en Soria, José Luis Ruiz Zapatero, han presentado los objetivos de la jornada y su encaje en el calendario de actuaciones del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La sesión propone un espacio de sensibilización y reflexión sobre la interpretación profesional como herramienta de acceso, acompañamiento y protección para mujeres migrantes que afrontan situaciones de violencia de género.

La calidad del servicio de interpretación marca la diferencia entre una intervención eficaz y una experiencia que agrava la vulnerabilidad de la víctima.

La jornada apunta a un triple resultado: mejor comprensión, más garantías y una atención coordinada entre los servicios públicos y el ámbito universitario.

“Asentar el derecho a entender y a ser entendida constituye una prioridad. El Estado debe asegurar una respuesta que elimine barreras y que proteja a las víctimas sin importar su idioma de origen”, ha subrayado Machín.

“La provincia dispone de recursos que permiten ofrecer esa respuesta y este seminario refuerza el conocimiento práctico de quienes se forman y trabajan en primera línea”.

Las administraciones públicas con presencia en Soria cuentan con servicios de interpretación en los circuitos de emergencia y protección.

El 016 atiende las 24 horas y dispone de 53 idiomas por teléfono; incorpora castellano, catalán, euskera y gallego, e idiomas como inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano o búlgaro, además de 39 lenguas adicionales a través de tele-traducción.

Policía Nacional, Guardia Civil y Administración de Justicia activan servicios profesionales mediante empresas especializadas. La interpretación presencial actúa como primera opción y la videollamada se utiliza cuando resulta necesario. En el ámbito autonómico, la Junta de Castilla y León mantiene el programa Objetivo Violencia Cero y facilita instrucciones de uso del Servicio de Traducción e Interpretación Telefónica a la red de CEAS y a unidades con atención a Infancia, Información y Mujer, con terminales específicos para activar el recurso.

Proyectos europeos y nacionales

La ponente principal es Maribel del Pozo Triviño, vicerrectora de Internacionalización de la Universidade de Vigo, doctora en Traducción e Interpretación y especialista en género y derechos lingüísticos. Su trayectoria incluye la dirección y coordinación de proyectos europeos y nacionales como SOS-VICS, MELINCO y JUSTISIGNS2, orientados a la inclusión de colectivos vulnerables y a la mejora de la comunicación en contextos de especial sensibilidad. Además, coordina LINKTERPRETING, una plataforma de recursos de acceso libre con uso extendido en el ámbito académico y profesional.

El programa de la mañana ha ofrecido una síntesis operativa para profesionales, estudiantado y público interesado.

La inauguración ha dado paso a una primera sesión dedicada al impacto de la violencia de género en mujeres migrantes, al marco legal del derecho a intérprete y a las particularidades de la interpretación en estos contextos, con coloquio abierto.

La segunda parte ha presentado recursos de formación desarrollados en los proyectos SOS-VICS y JUSTISIGNS2.

La jornada ha incluido la proyección del cortometraje LISTEN y un espacio para debate y análisis de casos, antes de la reflexión final y el cierre.

Para José Luis Ruiz Zapatero, “la colaboración entre la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Valladolid asegura una transferencia real de conocimiento. El Campus de Soria ofrece un entorno idóneo para que la comunidad universitaria y los servicios públicos compartan herramientas y criterios”.

Sobre este tema, se ha mencionado que existe un prestigioso Máster que se imparte en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) denominado “Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos”, que se centra en la interpretación dentro de las administraciones públicas y engloba también la atención a mujeres migrantes víctimas de violencia de género.

La organización corre a cargo de M.ª Teresa Lerma, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Soria, y de Leticia Santamaría, vicedecana de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UVa.