La startup soriana Hotta, reconocida por su modelo de negocio innovador

Lunes, 03 Noviembre 2025 10:51

La startups soriana Hotta ha sido una de las cuatro de Castilla y León que ha sido reconocidas a nivel nacional por su modelo de negocio innovador basado en inteligencia artificial aplicada diferentes sectores, en su caso, el energético.

La segunda edición de los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR), de la que forma parte ICECYL, y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) ha reconocido a cuatro empresas de Castilla y León por su carácter innovador, su viabilidad y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos galardones buscan identificar, visibilizar y apoyar desde el sector público el crecimiento empresarial de reciente trayectoria en España.

De las cuatro empresas castellano-leonesas seleccionadas este año, dos han pasado por la aceleradora pública Wolaria, concretamente Hotta y DareMapp.

Empresas premiadas

Hotta, con sede en Soria, es una empresa de tecnología energética que utiliza el calor generado por servidores informáticos para producir calefacción y agua caliente de manera eficiente y sin emisiones.

La compañía combina hardware propio, inteligencia artificial y soluciones energéticas avanzadas.

Hotta nació en un invierno en Soria. Los emprendedores instalaron unos servidores en un garaje y se dieron dimos cuenta de que esta había pasado a ser la estancia más cálida de la casa.

“Se nos encendió la bombilla. Enseguida supimos que esa energía del servidor se podría aprovechar para aclimatar toda la vivienda. Nos pusimos manos a la obra y fundamos Therminer”, explica en su web.



Cuando su proyecto creció, decidieron darle un lavado de cara y transformarlo en Hotta.

“Nuestra visión es transformar hogares y lugares de trabajo, aprovechando la energía de los servidores para olvidarse de los gastos en calefacción, generar ahorros significativos y elevar la calidad de vida de las personas”, ha resaltado.

Otros reconocimientos

DareMapp, con sede en Salamanca, ofrece una aplicación de turismo que permite visitar ciudades al ritmo del usuario, ofreciendo rutas guiadas interactivas creadas por expertos locales con apoyo de Inteligencia Artificial. Actualmente, está presente en 25 países, con miles de usuarios de más de 60 nacionalidades.

Las otras dos empresas galardonadas evidencian la diversificación y el apoyo estratégico de la Junta a través de distintas líneas: Remolonas es una tecnológica alimentaria de triple impacto de Valladolid que desarrolla una cadena de suministro tecnológica para alimentos de baja rotación y excedentes, ayudando a los productores a monetizar inventario lento y reduciendo el desperdicio alimentario. Esta compañía ha contado con subvenciones de innovación de ICECYL.

Por último, Grasp desarrolla soluciones para misiones espaciales de Observación de la Tierra, enfocadas en aplicaciones medioambientales y de cambio climático. La empresa trabaja con agencias espaciales como la ESA y la NASA, y se ha instalado recientemente en la Comunidad tras su participación en el programa ESA BIC.

En la edición anterior, cuatro empresas de Castilla y León, todas ellas aceleradas por el programa WOLARIA, fueron distinguidas con este galardón: Agerpix (dedicada a la agricultura de precisión) Quevana (producción de quesos veganos a partir de anacardos), Aquacorp (plataforma de IA para el control y alerta temprana de la calidad del agua) e Invicsa Airtech (soluciones innovadoras basadas en drones, conectividad e inteligencia artificial). Este reconocimiento reafirma el compromiso de la Junta con el impulso al emprendimiento innovador como motor de desarrollo económico y social en la Comunidad.

La gala de entrega de la II edición de los Reconocimientos TOP 101 Spain Up Nation se celebrará el próximo 12 de noviembre en el Teatro Romea de Murcia.

En este evento se reunirá el talento emprendedor, inversores, y representantes institucionales para celebrar la innovación y el potencial de crecimiento de estas empresas.

Las 101 empresas seleccionadas recibirán su reconocimiento durante la gala.