UGT Servicios Públicos de Soria renueva cargos en su ejecutiva

Viernes, 26 Septiembre 2025 08:01

En el segundo Congreso Ordinario de la UGT Servicios Públicos de Soria, se ha producido la renovación de sus cargos, con Ignacio Mialdea Llorente a la cabeza y con una ejecutiva de diez sindicalistas y un reparto de un 50 por ciento de cada sexo.

El propio sindicalista ha manifestado que, tras un año en el que obtuvo la mayoría para constituir una comisión ejecutiva, ahora, dentro de los procesos ordinarios del sindicato, se ha producido la renovación con un resultado favorable del 95% de los votos emitidos y la incorporación de 4 nuevos miembros en la ejecutiva.

Mialdea ha señalado que su intención es continuar con la defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores del ámbito público, apostando además por el amparo hacia aquellos sectores que, perteneciendo a la esfera pública, se gestionan por empresas privadas y que están dentro de los ámbitos más desfavorecidos.

La ayuda a domicilio, las funerarias, las clínicas dentales, la limpieza viaria, la jardinería, el transporte sanitario, las tareas silvícolas y un largo etcétera, en las que el sindicato va a continuar volcándose.

Además espera renovar la confianza de sus afiliados y simpatizantes en las elecciones sindicales y continuar siendo, durante los próximos cuatro años, la primera fuerza sindical en la provincia de Soria.