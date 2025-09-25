Caja Rural de Soria, anfitriona de las Jornadas de Mercados Financieros

Jueves, 25 Septiembre 2025 19:41

Caja Rural de Soria ha oficiado de anfitrión en las Jornadas de Mercados Financieros organizadas por el Grupo Caja Rural.

Más de un centenar de representantes del Grupo Caja Rural de toda España han participado hoy en este encuentro, cuyo objetivo es poner en común novedades regulatorias, analizar la situación económica actual e intercambiar experiencias y formas de trabajo.

El programa ha incluido ponencias de primer nivel en el ámbito económico y motivacional, así como intervenciones a cargo del Banco de España, que aportan una visión estratégica sobre los retos y oportunidades que afronta el sector financiero.

Además de las sesiones técnicas y de trabajo, el encuentro ha ofrecido la oportunidad de conocer la provincia de Soria, su cultura, patrimonio y gastronomía, reforzando el espíritu de cooperación y pertenencia que caracteriza al Grupo Caja Rural.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Soria ha subrayado en un comunicado que reafirma su compromiso con la formación, el intercambio de buenas prácticas y la puesta en valor del modelo cooperativo, pilares esenciales para el desarrollo de las entidades pertenecientes al Grupo Caja Rural.