Cuatro recortadores locales aspiran a título en concurso nacional de Soria

Jueves, 25 Septiembre 2025 16:06

Cuatro recortadores sorianos aspiran el próximo sábado a ser los mejores en el concurso nacional que se celebrará el próximo sábado en la plaza de toros de Soria.

Entre la amplia nómina de recortadores, destacan cuatro nombres: Víctor Vela, Luis Javier Martín “Luispe”, Adrián Rodrigo y Pablo Blanco, todos de la ciudad de Soria.

Los cuatro sorianos lucharán por ser campeón de la plaza que les ha visto crecer: Soria.

Sin duda cuatro nombres que irrumpen con fuerza en el circuito de los concursos de recortadores y que lo harán arropados por recortadores de lujo.

Cristian Moras, “Balotelli”, Jorge Gómez, Diego Almarza, Borja Franco, Mateo Martínez, Mario Parrado o Sergio Martínez completan un listado de profesionales que dejará un concurso de recortadores de altísimo nivel.

Sus nombres van de la mano de triunfos importantes: Valladolid, Zamora, Burgos o Huesca les han visto triunfar y conseguir los primeros puestos del escalafón en las grandes ferias.

De esta manera, los recortadores vuelven por San Saturio a la ciudad de Soria con un elenco de primer nivel para consolidarse como uno de los concursos más importantes de la recta final de la temporada taurina de festejos populares.

La venta de entradas anticipada con descuento termina hoy, 25 de septiembre, disponibles en el estanco número 1 de Soria (Paseo de Santa Bárbara número 9) y en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es

Desde el 26 de septiembre disponibles en las taquillas de la plaza de toros hasta el día del festejo, desde las 11h de forma ininterrumpida hasta el inicio del espectáculo.