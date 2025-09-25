El ciclo de Energías Renovables del CIFP Pico Frentes comienza curso en CEDER

Jueves, 25 Septiembre 2025 15:57

El curso académico del ciclo formativo de grado superior en Energías Renovables ha comenzado hace unos días en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT) de Lubia, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del CIEMAT, y la Consejería de Educación.

El programa se imparte por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Pico Frentes, que ha desplazado al alumnado y profesorado al CEDER en virtud del convenio firmado entre la Consejería de Educación y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

Este acuerdo permite que los estudiantes complementen la formación teórica con un contacto directo con las infraestructuras punteras de investigación en energías limpias que posee el Estado en la provincia de Soria.

El convenio establece la cooperación para la impartición del ciclo de Energías Renovables, regulado por el Real Decreto 385/2011 y el Decreto 15/2017 de Castilla y León. Su objetivo es cualificar a técnicos superiores capaces de desempeñar profesiones vinculadas a la energía eólica y solar fotovoltaica, entre otras.

Gracias a esta colaboración, desde el curso 2012-2013, el alumnado puede formarse en instalaciones de referencia nacional y europea, donde se desarrollan ensayos sobre biomasa, minieólica y redes inteligentes. El CEDER-CIEMAT pone a disposición espacios adecuados con capacidad para acoger hasta 60 alumnos, mientras que la Consejería de Educación garantiza el equipamiento didáctico y los desplazamientos.

El papel del Gobierno de España

El CIEMAT, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aporta su conocimiento científico y sus instalaciones.

De este modo, el Gobierno de España cumple un papel clave al canalizar hacia la formación profesional los avances en I+D+i en materia de energías renovables.

El convenio no implica gasto adicional para el Estado, pero sí supone la cesión de infraestructuras y personal para acercar la investigación a los jóvenes estudiantes.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que ha visitado hoy las instalaciones en las que se imparte este ciclo de grado superior, ha destacado que “la presencia del CEDER en Lubia convierte a Soria en un polo de referencia en energías renovables. Vincular estas instalaciones al ciclo de FP es una oportunidad única para que los jóvenes adquieran competencias que tendrán una salida laboral inmediata en sectores estratégicos para la transición energética”.

Latorre, que ha estado acompañado por el director del CEDER-CIEMAT, Luis Cano, ha puesto también de manifiesto “la importancia de que la formación profesional responda a las necesidades del mercado de trabajo y a los retos de sostenibilidad. Reforzamos así el compromiso del Gobierno de España con la modernización de la FP en Castilla y León.

Con este inicio de un nuevo curso en el CEDER de Lubia, queda de manifiesto la cooperación institucional para que Soria se sitúe a la vanguardia de la formación y el empleo en energías renovables puesto que garantiza al alumnado del CIFP Pico Frentes un aprendizaje sobre el terreno vinculado directamente con la investigación, la innovación y el desarrollo sostenible.